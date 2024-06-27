Нетрезвые водители смогут восстановить машину только за свой счет

Пленум Верховного суда России рассмотрел проект постановления, детально разъясняющего правила добровольного страхования. Водителям стоит взять на заметку: пьянство за рулем может лишить права на страховку. Разбитую машину нетрезвому лихачу придется восстанавливать за свой счет.

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По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, подготовленное постановление пленума направлено на обеспечение правильного и единообразного разрешения судами споров о добровольном страховании имущества.

Один из самых, пожалуй, резонансных пунктов касается выплат по каско водителям, попавшим в аварию в пьяном виде. Плохая новость: они могут остаться без денег. Алкоголь в крови может стать одним из поводов, по которому человек ничего не получит от страховщика.

В целом между гражданами и страховщиками регулярно возникают горячие споры о том, кто, кому и сколько должен. Граждане жалуются, что страховщики платят мало либо вообще не платят. Страховщики же считают, что люди хотят слишком много.

В постановлении подробно разъясняется, когда страховщики и вправду ничего не должны выплачивать. Например, если водитель напился и разбил свою машину в аварии. Пусть у него в кармане полис каско, ремонтировать авто придется за свой счет. Скорее всего. Дело в том, что в большинстве случаев договоры о добровольном страховании предусматривают такую возможность, когда страховщик не возмещает ущерба нетрезвому водителю.

Как сказано в разъяснениях, авария в результате управления транспортным средством в состоянии опьянения является основанием для освобождения страховщика от исполнения своих обязательств по выплате страхового возмещения по риску "ущерб от ДТП".

Впрочем, по мнению юристов, здесь не все так однозначно. Есть нюансы, требующие, возможно, какого-то законодательного решения. Важно отметить: в постановлении Пленума указывается, что в отказе от возмещения ущерба речь идет о совершении ДТП. Но не всегда нетрезвый водитель совершает аварию. Простой пример: нетрезвый водитель остановился на красный сигнал светофора. И тут в него влетел другой водитель. Очевидно, что в ДТП виноват именно другой водитель. Так почему нетрезвый водитель должен лишаться своего права на возмещение ущерба?

Напомним, что в ОСАГО действует другой принцип. Если нетрезвый водитель совершил ДТП, то пострадавший получит возмещение ущерба. Но виновник, который пьяным управлял машиной, потом получит иск от страховой компании в виде регресса.

А вот в каско все зависит от договора добровольного страхования. В частности, по словам юриста Льва Воропаева, у него был случай, когда пассажиру машины, который был застрахован по жизни и здоровью, отказали в выплате, поскольку он был в нетрезвом виде.

Как считает адвокат Сергей Радько, если авария произошла не по вине нетрезвого водителя, то отказывать в возмещении ущерба незаконно. Но надо изучать договор добровольного страхования. Вдруг такое условие там прописано. И, как правило, оно прописано.

Но ни в одном из официальных документов нет термина "совершивший ДТП". Отсюда и все сложности.

Был виноват, не был виноват - главное, что был нетрезв. Это довольно серьезное нарушение Правил дорожного движения. Соответственно таких людей признают априори виновными в совершении аварии . Но справедливо ли это?