Власти США рассматривают возможность запрета китайских электрокаров

Китайские электроавтомобили в интересах национальной безопасности США могут либо запретить для использования в североамериканской стране, либо определенным образом отрегулировать использование их программного обеспечения. Об этом заявила министр торговли США Джина Раймондо на слушаниях в Палате представителей Конгресса.

"Я не знаю, как все это будет [регулироваться]: [обсуждение идет] от запрета китайских электромобилей на дорогах Америки до регулирования в отношении их программного обеспечения. Возможно, все данные [с электромобилей] должны храниться в Америке",



- сказала Раймондо, отвечая на вопросы законодателей относительно безопасного использования китайских электромобилей в США с точки зрения оснащения их компонентами с искусственным интеллектом (ИИ). Она указала, что Минторг обеспокоен тем, что данные с таких автомобилей будут поступать в том числе китайским военным, в связи с чем серьезно прорабатывает вопрос использования китайских электрокаров в США, решение по которому может быть принято до конца года.

Раймондо также утверждала, что власти Китая уже ограничивают использование произведенных в США электроавтомобилей, таких как Tesla. "Вы не можете поехать на своей Tesla в аэропорт Пекина или Шанхая. Просто не можете этого сделать, так как [власти] Китая не позволяют этого. Вы не можете ездить на своем американском электромобиле вблизи военных баз, больниц и аэропортов в Китае", - утверждала министр.

В мае Соединенные Штаты повысили тарифы на поставки из Китая стали и алюминия (с 0-7,5% до 25%), полупроводников и солнечных батарей (с 25% до 50%), электромобилей (с 25% до 100%), компьютеров и ряда других товаров. Речь идет о пошлинах на продукцию совокупной стоимостью $18 млрд. По словам помощника президента США по национальной безопасности Далипа Сингха, курирующего вопросы мировой экономики, Вашингтон пытается сформировать как можно более широкую коалицию для воздействия на Китай.

Министерство коммерции Китая заявило, что Пекин примет меры в ответ на повышение пошлин в Соединенных Штатах. Ведомство также обвинило Вашингтон в нарушении обязательств, которые дал президент США Джо Байден, обещав не стремиться подавлять и сдерживать развитие Китая.