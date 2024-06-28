Эксперт рассказал, какой группе водителей выгодна отмена ОСАГО

Эксперт объяснил, каким водителям выгодна отмена ОСАГО.

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На днях Госдума приняла законопроект об исключении ОСАГО из списка обязательных документов для регистрации автомобиля в ГАИ. Эта информация вызвала в основном позитивную реакцию у автовладельцев.

Важно понимать, что для обычной езды полис ОСАГО всё равно будет нужен. Тенденция отказа оформления ОСАГО опасна, особенно для начинающих водителей, уточнил автоэксперт Владимир Сажин.

Новый законопроект должен обрадовать тех владельцев автомобилей, которые используют их не по назначению, например, для ретро-парадов раз в год. В случае такой машины при постановке на учет полис не нужен, но услугу, как правило, навязывают.

Закон, который подразумевает исключение ОСАГО из списка обязательных документов для регистрации машин будет распространяться как на её постановку на государственный учет, так и перерегистрацию из-за смены владельца.

Ранее стали известны машины, владельцы которых чаще обращаются за выплатами по ОСАГО. Специалисты проанализировали данные о более чем 1 200 моделей, находящихся у физических и юридических лиц (кроме такси) с апреля 2023 года по апрель 2024. Выяснилось, что за выплатами по ОСАГО чаще всего обращаются владельцы Sollers Argo, LADA Granta, Sollers Atlant и УАЗ «Профи».