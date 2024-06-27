КамАЗ рассказал, как быстро "убить" новый грузовик

КамАЗ предостерёг владельцев от тюнинга своих грузовиков. Как предупреждают инженеры компании, перепрошивка блока управления двигателем, после которого возрасстает мощность мотора, как правило, заканчивается «необратимым разрушением коробки передач без возможности её восстановления».

© Quto.ru

Если факт несанкционированного изменения настроек электронного блока будет доказан, машину не будут ремонтировать по гарантии. В этом случаю владельцу придётся за свой счёт приобрести новую коробку передач, стоимость которой — не менее 2 млн рублей.

Ещё один способ сократить срок службы грузовика — применять неоригинальные топливные фильтры. Если через такой фильтр пройдёт некачественное топливо, возможно налипание несгоревшего топлива на днище поршня и стенки цилиндра, что чревато прогаром поршней.

Между тем, КамАЗ разработал собственный «автомат» на основе «механики» ZF: на дочернем предприятии «ЦФ-Кама» выпустили прототип автоматизированной 9-ступенчатой коробки передач.