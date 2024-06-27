В Госдуме рассмотрят изменения в КоАП норм об эвакуации машин

Оставленные в машине документы на право управления, а также на владение машиной могут служить причиной для остановки эвакуации автомобиля. Такого мнения придерживается глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Соответствующий законопроект, им подготовленный, будет внесен в Госдуму сегодня.

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Напомним, что согласно Кодексу об административных правонарушениях, автомобиль, который неправильно припаркован, необходимо вернуть его владельцу на месте. Но при соблюдении нескольких условий. А именно, если эвакуатор с погруженной машиной не тронулся с места, а также если хозяин докажет, что именно он собственник машины и имеет право управлять этим транспортным средством, чтобы устранить нарушение на месте.

Однако зачастую некоторые автовладельцы не носят с собой документы на машину. Они их хранят непосредственно в автомобиле. Некоторые оставляют в машине даже права. Кроме того, абсолютное большинство автовладельцев хранят в салоне автомобиля полисы ОСАГО. А это тоже документ, без которого нельзя садиться за руль. Так вот, чтобы доказать свое право на возможность устранения нарушения на месте необходимо предъявить все эти документы. А сделать это проблематично, поскольку машина уже опечатана и запломбирована. И несмотря на то, что эвакуатор еще не тронулся с места, у автовладельца нет возможности предъявить все эти документы, поскольку они запечатаны в погруженной на эвакуатор машине.

Чтобы устранить эту несправедливость, Ярослав Нилов предлагает поправить КоАП. А именно внести изменение в часть 1.1 статьи 27.13 Кодекса, согласно которой задержание транспортного средства прекращается, если водитель может представить документы, необходимые для управления транспортным средством и находящиеся внутри задерживаемого транспортного средства.

Это позволит сохранить в целости и сохранности и сам автомобиль, а также время и деньги его автовладельца. Что в нынешней ситуации на рынке более чем актуально.