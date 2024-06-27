Внедорожники обгоняют седаны по популярности среди новых авто

Эксперты "Авито Авто" проанализировали данные по предложению, спросу и ценам на легковые автомобили с разными типами кузова за период с января по май 2024 года. Наиболее высоким спрос среди новых авто оказался на внедорожники, а в сегменте ТС с пробегом - на седаны.

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В категории новых авто доля спроса на автомобили, кузов которых относится к типу "внедорожник", в январе-мае 2024 года составила 63,13%. При этом год к году спрос на такие авто вырос на 51,3%. Средняя цена таких ТС составила 3 149 000 рублей. Самым востребованным автомобилем в этой категории стал Lada Niva Legend: его доля - 11,89%, а средняя цена - 1 015 000 рублей, что является минимальным показателем среди лидеров в этой категории.

На втором месте по доле в спросе - кузов седан. Такие автомобили получили 24,78% при средней цене в 2 190 000 рублей. Прирост спроса год к году - 49,7%. Среди моделей авто с этим типом кузова лидером по спросу стала Lada Granta: ее доля составила 30,26%. Средняя цена Granta - 971 000 рублей, таким образом данная модель стала самой бюджетной среди лидеров в данной категории.

Третье место по доле в спросе занял кузов лифтбек: он получил 6,39% при средней цене 1 783 000 рублей. По сравнению с периодом с января по май 2023 года спрос на такие авто вырос на 28,3%. Лидером по спросу и в этой категории ТС стала Lada Granta: здесь ее доля 55,42%, а средняя цена такой модели - 1 022 000 рублей.

Четвертую строку рейтинга занимают автомобили с кузовом пикап. Доля таких ТС в спросе - 3,29%, а средняя цена - 3 282 000 рублей. За год спрос на них увеличился почти в 2 раза - на 95,1%. Самой популярной в этой категории стала модель Great Wall Poer с 7,34% и средней ценой 3 749 000 рублей.

Замыкает топ-5 типов кузовов универсал, чья доля в спросе - 1,95%. Средняя цена универсалов - 1 799 000 рублей. Lada Vesta в этой категории оказалась на первом месте: ее доля в спросе - 21,68%, а средняя цена - 3 220 000 рублей.

По количеству объявлений на платформе "Авито Авто" лидирует внедорожник (75,02%). За ним следуют седан, получивший 16,09%, и лифтбек с 3,81%. Остальные типы кузовов получили менее 2% в предложении.

При выборе автомобилей с пробегом пользователи более заинтересованы в седанах: доля этого типа кузова в спросе составила 43,79%. Средняя цена седана - 835 000 рублей. Среди моделей самым высоким спросом пользуется Lada Priora. Ее доля составила 6,49% при средней цене 400 000 рублей.

На втором месте по спросу - внедорожники, чья доля 20,53%. Средняя цена таких авто - 2 000 000 рублей - это максимальный показатель в топ-5 кузовов. В этой категории лидер по спросу - ВАЗ (Lada) 4x4 (Нива). Эта модель получила 8,28% от спроса при средней цене 470 000 рублей.

Третья строка досталась кузову хэтчбек, получившему долю в 17%. Средняя цена хэтчбека - 629 000 рублей (минимальный показатель в топ-5). Здесь также лидирует представитель отечественного автопрома - Lada 2114 Samara (17,96% в спросе при средней цене 205 000 рублей).

На четвертом месте - кузов универсал с долей 5,38% и средней ценой 860 000 рублей. Среди моделей в этой категории лидирует Lada Kalina: ее доля 11,92% при средней цене 380 000 рублей.

Замыкает топ-5 кузовов лифтбек. Ему досталось 2,63% от спроса. Средняя цена такого ТС - 1 256 000 рублей. Наиболее востребованной моделью среди лифтбеков стала Skoda Octavia, чья доля в спросе - 30,41%, а средняя цена - 1 110 000 рублей.

Седан является лидером и по количеству объявлений на: ему принадлежит доля 38,39%. На втором месте - внедорожники с 26,49%, на третьем - хэтчбеки с 17,51%. Четвертую строку занял универсал, получивший 5,47%, а пятую - лифтбек с 3,26%.