Эксперт рассказал, что изменится для покупателей новых автомобилей с 1 июля

Российские дилеры ожидают сокращения рынка на 8—10 процентов. После вступления в силу решения ЦБ по ограничению автокредитования и повышения надбавок к коэффициентам риска, продажи иномарок с пробегом и новых китайских автомобилей могут заметно снизиться уже в третьем квартале этого года. Новые требования ЦБ направлены на борьбу с закредитованностью, которая может негативно повлиять на весь банковский сектор.

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Продажи автомобилей в России могут снизиться на 8−10 процентов из-за ужесточения Центробанком условий выдачи автокредитов. Об этом заявили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). С 1 июля регулятор решил ввести повышенные надбавки к коэффициентам риска для клиентов с высоким показателем долговой нагрузки (ПНД) — они составят от 0,7 до 2.

«Финансовые организации станут предоставлять меньше автокредитов заёмщикам с уже достаточно высокой долговой нагрузкой. К ним мы относим тех, у кого на платежи уходит более половины дохода», — пояснили в ЦБ. Новые требования заставят банки поднимать ставки по автокредитам.

По мнению РОАД, речь идёт о 1,5−2 процентах. Одновременно с этим в скоринговых системах установят «стопы» для клиентов с ПДН выше 50 процентов как для злостных неплательщиков.

Уменьшение числа выданных автокредитов отразится и на продажах. По мнению руководителя отдела развития продуктов и услуг ГК «Альфа-Лизинг» Максима Давиденко, падение на 8−10 процентов ожидается в сегментах иномарок с пробегом и новых китайских автомобилей. Эффект, считают в РОАД, будет заметен уже в третьем квартале 2024 года.