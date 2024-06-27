Как при покупке китайского автомобиля сэкономить до 500 тысяч рублей

Стоимость китайских автомобилей на российском рынке постепенно снижается, но в бюджетном сегменте еще сохраняется дефицит. Об этом "Российской газете" рассказали опрошенные дилеры. При этом они утверждают, что сейчас есть возможность приобрести машины с солидными скидками.

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"Сейчас средняя цена автомобиля в России превышает 2 млн рублей, но при покупке у официального дилера можно сэкономить до 500 тысяч рублей, в зависимости от выбранной модели. В дилерских центрах, сотрудничающих с ведущими китайскими производителями, россияне могут получить скидку до 30% на новый автомобиль. Дилеры заинтересованы в массовом привлечении клиентов, особенно при сохранении больших запасов авто из старых партий. Кроме скидок в дилерских центрах также доступны выгодные кредитные программы и возможность обмена по trade-in, что позволяет потенциальным покупателям получить новый китайский автомобиль по цене бюджетного седана отечественного производства", - рассказали "РГ" в пресс-службе ГК АвтоСпецЦентр.



В пресс-службе ГК "Автодом" также отметили, что на фоне насыщения российского рынка новыми моделями из Китая дилеры предлагают специальные цены на большинство машин из КНР.

"В автосалонах большой выбор автомобилей со скидками от 50 до 400 тысяч рублей. В мае 2024 года на пять моделей марок Geely, Chery и Haval скидки составляли 5-9%. В июне этого года 13 моделей из топ-20 наиболее востребованных подешевели в среднем на 2-5%, большая часть из них - китайского производства.

Текущий летний сезон - оптимальное время для приобретения китайского автомобиля по выгодным ценам. Дилеры предлагают специальные условия, поскольку начался сезон скидок, а на склады поступают новые автомобили из Китая. Покупатель может выбрать понравившийся автомобиль со скидкой, воспользоваться услугой trade in или приобрести авто в кредит по партнерским программам", - уточнили там.



Ранее "РГ" сообщала, что по итогам года российский авторитейл сохраняет шанс найти владельцев для миллиона "китайцев".