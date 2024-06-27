Водителям объяснили, как выбрать солнцезащитные очки

Врач Биджиев объяснил водителям, как выбрать солнцезащитные очки. Во время езды в солнечные дни автомобилистам рекомендовано не пренебрегать защитой глаз и использовать солнцезащитные очки. Как сообщил в беседе с Авто Mair.ru врач-офтальмолог медицинского центра «СМ-Клиника» Ислам Биджиев, яркое солнце может навредить зрению и ослепить водителя, тем самым спровоцировав аварийную ситуацию.

«Многолетние клинические исследования доказали, что воздействие ультрафиолета неблагоприятно влияет на орган зрения, начиная от кожи век и заканчивая сетчаткой. Поэтому использование солнцезащитных очков в яркую солнечную погоду не только обеспечивает комфорт, но и является профилактикой таких заболеваний, как катаракта, патологии сетчатки и невусы», — объяснил медик.



При выборе очков автомобилистам рекомендовано обращать внимание не на обычные модели, так как они не уменьшают блики и не увеличивают контраст, а на специальную оптику для водителей.

«Они могут быть как с диоптриями (для коррекции близорукости, дальнозоркости, пресбиопии), так и без диоптрий», — заключил офтальмолог.



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