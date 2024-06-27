АвтоВАЗ рассказал, как сэкономить при покупке Lada Vesta 120 тысяч рублей

АвтоВАЗ сообщил, что на ближайший месяц на покупку Lada Vesta с автоматической трансмиссией действует особенное предложение, по которому выгода может составить 120 тысяч рублей.

© Российская Газета

"Выгода в 120 000 рублей предоставляется при покупке нового автомобиля Lada Vesta SW с автоматической трансмиссией по программам Lada Finance с учётом сдачи бывшего в употреблении автомобиля в рамках механизма трейд-ин", - говорится в сообщении марки.



Цены на седан Lada Vesta с мотором 1.8 Evo и вариатором стартуют от 1 588 900 рублей, купить универсал Vesta SW с аналогичными силовым агрегатом можно за 1 718 900 рублей.

В мае 2024 года Lada Vesta установила свой исторический рекорд по продажам за всю историю модели.