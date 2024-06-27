Эксперт объяснил невыгодность покупки машины по системе trade-in

Автоэксперты назвали 4 причины для отказа от покупки по trade-in. В России очень популярна система trade-in, благодаря которой можно получить хорошую скидку при покупке бытовой техники, дорогостоящих гаджетов или нового транспортного средства. В последнем случае владелец машины просто оставляет её продавцу.

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В чём же неудобство покупки по trade-in? Во-первых, при проведении оценки автосалоны значительно скидывают рыночную стоимость машины. В итоге она может доходить до 40%. Во-вторых, согласившись на участие в программе, выбирать автомобиль придётся в том дилерском центре, где оставляешь свой старый, что ограничивает выбор.

В-третьих, отсутствие возможности приобрести подержанный автомобиль также делает эту схему не очень удобной. Бывает, что покупатель желает обновить автомобиль из предложений вторичного рынка, а не покупать новую машину.

И еще одна причина неудобства такой покупки. Часто дилеры вместе с trade-in предлагают к машинам дополнительные услуги, из-за чего не очень заметной становится выгода этой сделки.