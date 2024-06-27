Эксперт назвал причину падения цен на новые машины

В России резко снизилась средняя стоимость новых автомобилей. По данным агентства "Автостат", в мае средневзвешенная цена легковушки опустилась ниже 3 млн рублей, до 2,88 млн. Цены росли с июля прошлого года.

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Как рассказал "Газете.ru" руководитель проекта "Автомаркетолог" Олег Мосеев, на цены заметно повлияли регуляторные факторы - доначисление утильсбора при растаможке закрыло киргизский канал экспорта иномарок. Также добавилось больше машин в сегменте B-класса. По словам эксперта, в мае снизилась доля в продажах от параллельного импорта: через этот канал, как правило, шли дорогие автомобили.

Плюс к этому, АвтоВАЗ повысил свою долю рынка с 30,8% в апреле до 31,5% в мае.

По мнению Мосеева, сейчас автокомпании находятся в выжидательной позиции: кто-то повышает цены, кто-то понижает. Но все будет зависеть от дальнейшего развития ситуации с рублем. Если с валютой будет все нормально, роста цен можно не ожидать. Чем больше доступных автомобилей - в нижней ценовой категории, тем больше шансов, что стоимость также, пусть и незначительно, снизится.

В плюс к стоимости (до 300 тысяч на автомобиль) может сыграть введение в 1,5-2 раза повышенного "утиля".

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