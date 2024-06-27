Эксперт рассказал о сложностях в производстве Lada Iskra

Главный редактор "За рулем" Максим Кадаков рассказал о сложностях, с которыми пришлось столкнуться при локализации Lada Iskra, во сколько обошлась АвтоВАЗу эта процедура, а также предположил, когда "Искра" появится в продаже.

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То, что в основе Lada Iskra лежит французская платформа - факт известный. Ранее "РГ" рассказывала, почему при родстве с третьим Dacia/Renault Logan вазовская модель получилась компактнее. Инвестиции в проект после того, как Renault ушла из России, составляют 23 млрд рублей, а общие затраты, включая начальный этап разработки и постановку на конвейер, достигают 37 млрд рублей. Сложности с локализацией главред "ЗР" объяснил на примере одной незаметной для многих, но очень важной детали: поперечном усилителе, ввариваемого сзади сидений.

"Спрашивают у поставщика: можете отштамповать такую же? Ответ: можем, но не такую. У вас отбортовки идут в разные стороны, значит нужно штамповать в две операции - а это дороже выходит. А чтобы за один удар штампануть - давайте делать загиб в одну сторону. Но это уже другая деталь: надо изменить точки сварки, надо вот здесь поставить усиливающую косынку, надо переделать документацию. И это - по одной детали!", - пишет Максим Кадаков.



На премьере Lada Iskra было заявлено, что срок начала производства - начало следующего года, причём седан, универсал и его кросс-версию запустят одновременно. Кадаков предполагает, что речь идёт о январе, значит, продажи могут стартовать уже весной. Как правило, месяц-полтора после начала конвейерной сборки АвтоВАЗ отгружает дилерам новинку, чтобы старт продаж был централизованным.

По словам Максима Соколова, президента АвтоВАЗа, если бы "Искра" вышла на рынок сейчас, то её цена была бы 1-1,2 млн рублей. По мнению главного редактора "За рулём", цена Lada Iskra в следующем году может составить 1,15 млн рублей за базовую версию и около 1,5 млн рублей за топ-модификации.