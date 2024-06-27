Эксперт уверен, что Skoda хочет вернуться на рынок РФ

Эксперт Пиголкин: Skoda вернётся на рынок России через Казахстан. В России сейчас представлено много моделей Skoda из КНР: люди достаточно активно заказывают машины китайского производства. Однако, как рассказал порталу «АвтоВзгляд» основатель автомобильного маркетплейса CarClick Сергей Пиголкин, чешская марка продумывает и более изощрённый вариант своего присутствия.

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«Возвращение Skoda на российский рынок, хотя и неофициальное, фактически было запланировано на начало лета текущего года. Совсем недавно в Казахстане заработал завод Allur в городе Костанае, занимающийся крупноузловой сборкой Octavia и Kodiaq», — отмечает Пиголкин.



Мощность предприятия явно превышает потребности казахского рынка. То есть бизнес-план предприятия, как предполагает эксперт, подразумевал достаточно масштабные поставки на территорию России.

Но теперь ходят слухи — официальных бумаг пока нет — что автомобили можно будет ввозит только после полной уплаты таможенной пошлины. В этом случае казахстанские Skoda станут неконкурентоспособны.

Напомним, что костанайский завод «СарыаркаАвтоПром» планирует организовать производство целой гаммы машин: это кроссоверы Kamiq, Karoq и Kodiaq, а также лифтбеки Octavia и Superb.