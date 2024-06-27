Эксперт предупредил об опасности покупки «автораспила»

Автоэксперт Титов объяснил, как выявить «автораспил». Чтобы избежать риска приобретения автомобиля, кузов которого сварен из нескольких частей, важно провести тщательный визуальный осмотр самого кузова, лакокрасочного покрытия и интерьера. Об этом «Российской газете» рассказал заместитель генерального директора АГ «Авилон» Роман Титов.

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Напомним, что «распилами» принято называть автомобили, которые были ввезены на территорию России по частям, а затем собраны. Но также этот термин сейчас применяется и к машинам, которые были кустарным образом восстановлены после серьёзного ДТП.

«На поверхности кузова не должно быть шероховатостей, следов швов, коррозии, вмятин и в целом серьезных повреждений. Кроме того, насторожить должен и толстый слой шпаклевки, с помощью которой продавец пытался скрыть "распил"», — считает эксперт.



Кроме того, места сварки со временем покрываются ржавчиной, и в некоторых случаях их можно определить визуально, без специального оборудования. Также будет полезно проверить автомобиль через онлайн-сервисы, которые позволяют изучить историю ДТП.

Между тем, Верховный суд РФ объяснил, когда водитель может покинуть место ДТП. Оказывается, есть только одна ситуация, когда водитель может оставить место ДТП, не нарушая закон.