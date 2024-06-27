Врач дал полезные советы автовладельцам с заболеваниями

Врач Виноградов объяснил, в каких ситуациях нельзя управлять автомобилем. Бывают ситуации, когда водителю нежелательно садиться за руль, если его психологическое состояние нестабильно. Об этом рассказал врач, основатель компании медицинских осмотров «Предрейсовый» Сергей Виноградов.

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Хроническая усталость, недосып, алкогольная интоксикация, прием некоторых лекарственных препаратов являются препятствием для управления автомобилем. «Водителю надо обратить внимание на свои внутренние ощущения, как он себя чувствует на данное утро или день, на уровень тревожности здесь и сейчас.

Бывает, тревожность зашкаливает. Как правило, причина – плохой сон. И любая провокация со стороны других участников дорожного движения может привести к очень плохой ситуации», – объясняет специалист. На фоне неглубокого и кратковременного сна у человека появляется нервозность, тревожность, повышается давление, концентрация внимания снижается, подчеркнул Виноградов. В этом случае человек должен сам осознанно решить, что не готов управлять машиной.

Нервозность провоцирует и алкоголь, напоминает врач.

«Если человек накануне употреблял алкоголь, даже если в восемь вечера, условно, закончил употребление, лег спать, то он и во сне тревожный, и с утра в таком же состоянии. Поэтому, если водитель накануне употреблял алкоголь, то на следующий день до обеда ему точно не рекомендуется садиться за руль», – предупреждает эксперт.



Если у автовладельца есть хронические заболевания – нужно не забывать вовремя принимать лекарства и обязательно читать противопоказания в инструкции.

«Есть лекарства, при приеме которых нельзя управлять транспортным средством: корвалол, валокордин, валосердин, кодеинсодержащие препараты. Также, когда люди болеют какими-то хроническими заболеваниями, нельзя нарушать гигиену приема. При сахарном диабете до того, как принять лекарство, снижающее сахар, надо обязательно заранее поесть», – советует специалист.



Если во время поездки пропустить один из приемов пищи, то на фоне низкого уровня сахара в крови человек может потерять сознание. Гипертоникам вообще перед тем, как сесть за руль, нужно сначала измерить давление, выпить лекарство и только тогда отправляться в поездку, подытожил Виноградов.