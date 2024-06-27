В США продают Mazda MX-5 NA, который пытается быть Miata ND

В мире доступных спортивных автомобилей Mazda MX-5 Miata занимает особое место. Некоторые экземпляры не такие, как другие: так на продаже в США появилось нечто особенное – модифицированный экземпляр Miata NA 1991 года, стремящийся имитировать внешний вид Miata ND 2023 года.

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Внешний облик этой машины вызывает смешанные чувства, ведь изменения, хотя и бросаются в глаза, могут оттолкнуть некоторых потенциальных покупателей.

Спереди, синий Miata выглядит относительно безобидно, за исключением, пожалуй, выдвижных фар со стёклами, тонированными в синий. Удлиненный передний сплиттер, кажется, немного чрезмерным, но, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет.

Настоящая интрига раскрывается, когда мы смотрим на машину сбоку: мы видим неоригинальные колесные диски с серебряными и черными спицами, а задние крылья уступили место значительно более широким. Задний спойлер, установленный на крышке багажника, как и бампер и задние фонари, явно вдохновлены нынешней Miata ND.

Однако фары, похожие на ND, выглядят как дешевая подделка, а не оригинальные OEM-детали. На этом изменения не заканчиваются: 10-точечный каркас безопасности, новый мягкий верх и неоригинальное рулевое колесо.

Продавец также упоминает о модернизированной подвеске, нестандартном впуске и дифференциале повышенного трения. В описании автомобиля подчеркивается уникальность обвеса в стиле ND, а также чистый VIN-номер и безупречный отчет Carfax.

За необычный Mazda MX-5 Miata 1991 года выпуска с пробегом 185 000 км продавец просит 10 800 долларов (920 тысяч рублей).