Последний концепт от Pontiac показывает будущее, которое так и не наступило

Фантастическая серия From the Vault от GM Design продолжается: только что в Сети показали самый последний концепт-кар от Pontiac. Он известен как G8, и его презентация состоялась через 15 лет после того, как GM объявила о закрытии бренда Pontiac.

© Carakoom

Он был создан их калифорнийской дизайн-студией в 2008 году и должен был анонсировать будущий фирменный стиль бренда. G8 представляет собой четырехдверное купе с атмосферой Cadillac с массивной решёткой радиатора и вертикальными передними фарами.

Задняя часть напоминает родстер Solstice с контрфорсами и огромными патрубками выхлопной системы.

Зайдя внутрь, вы увидите четырехместный салон с центральной консолью во всю длину. Дизайнеры также добавили трехспицевый руль, уникальные органы управления и премиальную кожу.

Оригинальный серийный G8 представлял собой немного перелицованный Holden Commodore, который отличался задним приводом, а также двигателем V8. Возможно, концепт задумывался для платформы Alpha или Zeta, хотя это не подтвердили.

Тем не менее, Боб Лутц был большим сторонником Pontiac, придерживаясь заднего привода и уделяя особое внимание производительности. Планировалось, что G6 второго поколения будет опираться на платформу Alpha, и концепт G8 показывает, какой могла бы быть серийная модель.