Эксперты назвали самые неубиваемые моторы в мире

Эксперты назвали два самых надёжных двигателя. Современные производители выпускают большое количество двигателей. Есть среди них такие, которые годами бесперебойной работы доказали свою долговечность.

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Первое место получил двигатель Toyota 22RE объёмом 2,4 литра и мощностью 105 лошадиных сил. В 1985 году была произведена его первая установка — на пикап Toyota Hilux и внедорожник 4Runner.

Двигатель имеет чугунный блок цилиндров с алюминиевыми головками, очень прочную цепь газораспределительного механизма, один верхний распределительный вал. Но у всего хорошего могут быть недостатки. В случае этого мотора речь идёт о сальниках, расположенных спереди. Они нередко покрываются трещинами и образуются протечки. Также эксперты выявили необходимость замены прокладки головки блока цилиндров после 160 тысяч километров пробега.

Второе место отдано мотору Honda K24, которые почти четверть века устанавливают в одноименные автомобили. Его ремонт не требует огромных денег, но он тоже не без недостатков. Среди жалоб — ранний износ выпускного распределительного вала и течь сальников. Версия Earth Dreams склонен к накапливанию нагара, что влияет на мощность машины и увеличение расхода топлива.

Но несмотря на недостатки, оба мотора используются и сейчас, доказывая свою долговечность и высокую надёжность.