Эксперты назвали самые неубиваемые моторы в мире

Эксперты назвали два самых надёжных двигателя. Современные производители выпускают большое количество двигателей. Есть среди них такие, которые годами бесперебойной работы доказали свою долговечность.
Первое место получил двигатель Toyota 22RE объёмом 2,4 литра и мощностью 105 лошадиных сил. В 1985 году была произведена его первая установка — на пикап Toyota Hilux и внедорожник 4Runner.
Двигатель имеет чугунный блок цилиндров с алюминиевыми головками, очень прочную цепь газораспределительного механизма, один верхний распределительный вал. Но у всего хорошего могут быть недостатки. В случае этого мотора речь идёт о сальниках, расположенных спереди. Они нередко покрываются трещинами и образуются протечки. Также эксперты выявили необходимость замены прокладки головки блока цилиндров после 160 тысяч километров пробега.
Второе место отдано мотору Honda K24, которые почти четверть века устанавливают в одноименные автомобили. Его ремонт не требует огромных денег, но он тоже не без недостатков. Среди жалоб — ранний износ выпускного распределительного вала и течь сальников. Версия Earth Dreams склонен к накапливанию нагара, что влияет на мощность машины и увеличение расхода топлива.
Но несмотря на недостатки, оба мотора используются и сейчас, доказывая свою долговечность и высокую надёжность.