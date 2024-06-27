АвтоВАЗ опроверг новость о скором прекращении производства Lada Granta Cross

АвтоВАЗ прекратит производство Lada Granta Cross. Неожиданностью стала новость о намерении АвтоВАЗа снять с производства универсальную Lada Granta Cross после выпуска новой Iskra.

В российских СМИ цитируют некий источник в компании, который утверждает, что это решение объясняется освобождением «от внутрикорпоративного соперничества» двух близких по концепции автомобилей. Этот же источник назвал сроки прекращения выпуска Lada Granta Cross — весна 2025 года.

«Пока слишком рано говорить о каком-то решении. Необходимо дождаться старта производства и начала продаж новой модели Iskra», - прокомментировали появившуюся информацию в пресс-службе АвтоВАЗа.



Ранее АвтоВАЗ сообщил о сборке Lada Aura в новом цвете. Российский автопроизводитель начал выпуск белых лимузинов с несколькими чёрными элементами. Седаны Lada Aura используются депутатами Госдумы и чиновниками в качестве служебных автомобилей. Известно, что российскому автопроизводителю также поступил заказ от Министерства финансов РФ.