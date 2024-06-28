Пикап Foton Tunland G7 можно купить на 500 тысяч рублей дешевле

У нового дилера значительно снизилась стоимость пикапов Foton Tunland G7. На российский рынок модель вывело российское представительство марки Foton, теперь продажами также занимается компания "МБ Рус" (бывшее представительство "Мерседеса"). Как уточняет автопортал Quto, машины теперь стоят дешевле при лучшем оснащении.

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За версию Base у одного автодилера рекомендованная розничная цена составляет 3 567 500 рублей. У другого за пикап просят 3 108 000 рублей, но в более богатой комплектации Comfort с подушками безопасности, центральным 10,25-дюймовым тачскрином, камерой заднего вида, адаптивным круиз-контролем, датчиком дождя и передним парктроником.

Полноприводный автомобиль оснащен дизелем мощностью 162 лошадиные силы и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

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