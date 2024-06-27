Продается советский люксовый лимузин за 9 млн рублей

В Москве продают ЗИЛ-4104 1984 года выпуска с пробегом 52 тыс. км за ₽9 млн.

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В одном из автосалонов Москвы выставили на продажу редкий советский лимузин ЗИЛ-4104 1984 г. в. При этом уточняется, что пробег автомобиля невелик: около 52 тыс. км.

Судя по фотографиям, автомобиль в хорошем состоянии. Он оснащен мотором V8 объемом 7,7 литра мощностью 315 л.с. Система питания мотора — 4-камерный карбюратор К-259. Двигатель сочетается с 3-ступенчатой АКП. Длина ЗИЛ-4104 составляет 6339 мм при колесной базе 3880 мм.

Ранее «За рулем» сообщал, что резко изменилась стоимость самого надежного кроссовера в России. Источник: Drom.ru