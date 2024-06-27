Evolute i-Space "сбросил" полмиллиона рублей со дня дебюта

Стало известно, насколько подешевел кроссовер Evolute i-Space. Российский бренд Evolute вывел i-Space на рынок в начале 2024 года. Тогда трехрядный гибридный SUV липецкой сборки оценили в 3 899 000 рублей без скидок и акций. В то время как большинство машин дорожает, i-Space (он же Dongfeng Fengon E5), напротив, стал доступнее: согласно актуальному прайс-листу на сайте производителя, сцена снизилась на 539 тысяч рублей, до 3 360 000.

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За 3 360 000 рублей Evolute i-Space предлагают в единственной доступной комплектации. Различные акции и предложения, включая кредит и трейд-ин, могут снизить цену на 361 000 — до 2 999 000 рублей. За такую стоимость предлагается, к примеру, базовый Haval Dargo или топовый Geely Coolray.

Семиместный i-Space оснащается бензин-электрической силовой установкой. В ее основе — 178-сильный электромотор, связанный с передними колесам, а 1,5-литровый ДВС на 110 сил играет роль генератора. Батарея емкостью 17,5 киловатт-часа обеспечивает до 87 километров хода исключительно на электротяге. Общий запас хода — 1150 километров по циклу WLTC.

В список оснащения входят медиасистема Huawei с 12,3-дюймовым экраном, 12 динамиков аудиосистемы, климат-контроль, панорамная крыша с люком, подогрев и вентиляция передних сидений. Также есть встроенный видеорегистратор, камеры кругового обзора, датчики дождя и света и другие помощники.

Сборка Evolute началась на заводе «Моторинвест» в Липецке в 2022 году. Сейчас в линейке уже пять моделей — i-Pro, i-Joy, i-Sky, i-Space и i-Jet. Ближайшей новинкой должен стать минивэн i-Van, появление которого анонсировали еще прошлой осенью. На сайте он значится под отметкой «скоро в продаже».