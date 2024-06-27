Эксперт объяснил, как выбрать авто за 700 тысяч рублей

Илья Свиридов из "Клубного сервиса" рассказал о том, какие неисправности будут у автомобиля с пробегом за 700 тысяч рублей.

© Российская Газета

По словам эксперта, за 700 тысяч рублей на рынке есть предложения авто отечественных брендов, но покупать такое авто стоит лишь в том случае, если есть возможность перебирать всё и вся каждые 20-30 тысяч рублей. Встречаются исключения, но, как правило, такие машины покупаются у хороших знакомых.

Другой вариант - иномарка. В данном случае - Suzuki Grand Vitara с двухлитровым мотором, на примере которого блогер рассказал о слабых местах автомобилей в этом бюджете. Одно из таких мест - забитый радиатор, который приведёт к перегреву с последующим ремонтом двигателя. Второе слабое место у авто с пробегом 200+ тысяч км - компрессор кондиционера, который выходит из строя из-за появления в охлаждающей жидкости стружки. Заменить только лишь компрессор можно, но неэффективно, необходима прочистка всей системы, а это - дорогостоящая процедура.

Также стоит обратить внимание на элементы тормозной системы, так как некоторые экономят на обслуживании суппортов, что приводит к бесконечной замене дисков через каждые 3-5 тысяч км из-за перегрева. Следующие пункты проверки: рычаги подвески, работа стоек, наличие течей сальника коленвала или, если это авто с полным приводом, в мосте и раздаточной коробке, а также люфты карданных валов.

Ну и традиционные рекомендации касаются проверки состояния кузова: наличие последствий плохого ремонта, "рыжики" и так далее. Слабые места стандартные: арки колёс, пороги, интегрированная рама и стойки дверей в случае Suzuki Grand Vitara.

Свиридов резюмировал: лучше потратить на поиск правильного авто месяц или больше, чем купить хлам, который впоследствии потребует времени и финансовых затрат на ремонт.

Ранее "РГ" рассказывала об автомобилях с пробегом за 250 тысяч рублей.