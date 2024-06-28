Самые дорогие в ремонте автомобили возрастом до 5 лет

Автомобили на вторичном рынке в возрасте до пяти лет пользуются повышенным спросом, но вот только не все модели транспортных средств дешево обходятся в ремонте владельцам.

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Так, в ходе изучения стоимости ремонтных работ, самым дорогим автомобилем в обслуживании в возрасте до пяти лет был назван BMW 3-й серии с дизельным силовым агрегатом, выпускающийся в период с 2019 года по настоящее время. В среднем, стоимость обслуживания дизельной версии обходится дороже, чем автомобиль, оснащенный бензиновым мотором. Так, в 56% случаев возникновении неисправности, владелец BMW 3-й серии отдавал сумму в 169 200 рублей. Неисправности в дизельной версии возникают на 30% чаще.

Audi A1, выпускаемая с 2018 года, так же как и предыдущая модель, довольно дорого обходится в обслуживании. Так, на основании статистических данных стало известно о том, что владелец Audi A1 минимум один раз в год обращается в автосервис, для проведения ремонтных работ. В 33% случаев возникновения поломок, ремонт обходится автовладельцу в сумму в 169 200 рублей. В остальных случаях ремонтные работы оценивались в среднем в сумму в 24 600 рублей.

У Kia EV6, выпускаемой с 2021 года по настоящее время, ремонтные работы в 14% возникновения неисправности обходятся владельцам в сумму от 112 800 до 169 200 рублей. При этом сообщается о том, что в 86% ремонтные работы производились абсолютно бесплатно в рамках гарантийного срока.

Range Rover Evoque производимый с 2019 года, в 7% возникновения необходимости проведения ремонтных работ обходился владельцам в размере 169 200 рублей, при этом в 93% случаях ремонт производится в рамках гарантийного срока.

При выборе автомобиля на вторичном рынке в первую очередь рекомендуется ознакомиться с отзывами потенциальных владельцев конкретной марки, а также изучить среднюю стоимость ремонтных работ.