Built By Legends построила идеальный рестомод из Nissan R34 Skyline GT-R

Nissan Skyline GT-R сам по себе является легендой, а поколение R34 часто называют лучшим поколением. Японская компания Built By Legends, известная рестомодами R32 и R33, представила новый проект: полностью восстановленный и модернизированный R34, оснащенный двигателем MINES мощностью 650 лошадиных сил (484 кВт) и шестиступенчатой ​​механической коробкой передач.

© Carakoom

Генеральный директор и соучредитель компании Масахару Кудзи говорит:

«Наша цель — раскрыть истинный потенциал GT-R как автомобиля для водителя. Наш новый R34 GT-R олицетворяет неустанное стремление к совершенству».



Силовая установка состоит из двигателя MINE\'S MB7, соединенного с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач Getrag. Рестомод использует полный привод, как и оригинал. Однако это не просто замена мотора на R34: процесс включает 3D-выравнивание кузова по 108-точкам.

Команда подвергает весь автомобиль влажной пескоструйной обработке, наносит антикоррозийную эпоксидную смолу и двухцветную окраску по выбору клиента. Также добавляют 400 точечных сварных швов для повышения жесткости шасси и кузова.

Каждый автомобиль получает новые детали подвески, новые подшипники, модернизированные тормоза AP Racing и панели кузова из карбона для снижения веса. Компания «Built By Legends» сообщает, что клиенты также могут запросить сочетание современных и оригинальных деталей.

Имейте в виду, однако, что цена в 450 000 долларов за полную сборку и восстановление не включает сам автомобиль-донор.