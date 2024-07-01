У Tesla возникли проблемы с автопилотом в Китае

Представители китайского автопроизводителя Xpeng назвали препятствие для работы автопилота Tesla. Об этом сообщает издание CnEVPost.

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По словам руководителя отдела автономного вождения компании Xpeng Ли Лиюня, система помощи водителю FSD (Full Self-Driving) от Tesla столкнется с проблемами, если появится в Китае. Специалист заявил, что в Китае мало велодорожек, и водителя электрических скутеров часто передвигаются по автомобильным дорогам.

«Это интересная тема, потому что дорожные условия в Китае намного сложнее, чем в США», — отметил Ли Лиюнь, комментируя слухи о запуске в стране автопилота Tesla.



Представитель Xpeng напомнил, что в Китае наблюдается острая нехватка выделенных полос для самокатов и велосипедов, поэтому их владельцы выезжают на дороги общего пользования. Лиюнь полагает, что электроскутеры будут серьезно мешать автопилоту компании Илона Маска.

В корпорации также заметили, что их собственная система автоматического пилотирования адаптирована под сложные дорожные условия. Ее проверили в таких городах с большим количество двухколесного транспорта, как Наньнин, Гуанчжоу, Куньмин и Наньчан. Согласно актуальным данным Министерством промышленности и информационных технологий Китая, в Китае насчитывается 350 миллионов электросамокатов.

В конце июня сотрудник корпорации Tesla показал видео, демонстрирующее работу роботизированного такси. Из ролика стало понятно, что в специальном приложении можно вызвать машину и настроить температуру в салоне.