Skoda ищет возможность вернуться в Россию через Казахстан

Компания Skoda может вернуться на российский рынок через Казахстан. Об этом порталу «Автовзгляд» заявил основатель маркетплейса CarClick Сергей Пиголкин.

© РИА Новости / Николай Хижняк

По словам эксперта, с лета 2024 года новым каналом поставки автомобилей Skoda в Россию должен был стать Казахстан. Совсем недавно в Казахстане на заводе Allur в Костанае запущена крупноузловая сборка автомобилей Skoda Octavia и Skoda Kodiaq. При этом производственные мощности в несколько раз превышают потребительский спрос в Казахстане.

Скорее всего, бизнес-план подразумевал массовые поставки автомобилей Skoda казахстанской сборки на российский рынок. Тем более, Россия и Казахстан входят в единый таможенный союз. При этом пока подробностей о поставках автомобилей Skoda в Россию нет. Скорее всего, автомобили Skoda будут ввозить в Россию только после полной оплаты пошлины и утилизационного сбора. Однако в этом случае стоимость машин окажется слишком высокой.