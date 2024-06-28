Изучаем новинки из Китая в гаражах ФСО, МВД и ФСБ

До 2022 года министерства и ведомства воздерживались от массовых закупок легковых машин из КНР: исключение составляли модели с российской пропиской. Однако после ухода из нашей страны японских, корейских и европейских брендов в некоторых сегментах альтернативы не осталось. О наиболее дорогих, редких и нетипичных китайских моделях в госструктурах — в нашем материале.

© Motor.ru

Китайский бестселлер на службе — Haval F7. По программе «Безопасные и качественные дороги» для ГАИ законтрактованы тысячи таких машин. Ещё один бестселлер — Haval H9: такие внедорожники пополнили автопарк Минобороны и МВД.

Однако есть в спецгаражах и другие модели тульского завода Great Wall: с цветографическими схемами МЧС и МВД замечены Haval Dargo в начальной комплектации с полным приводом. По информации «Мотора», для оперативных подразделений закупили Haval Dargo X и Jolion, но таких машин немного.

© Сергей Ильин

© Сергей Ильин

© Сергей Ильин

© Сергей Ильин

© Сергей Ильин

© Сергей Ильин

Премиум-бренд Tank концерна GWM стал главным поставщиком тяжёлых внедорожников для ведомственных гаражей. И хотя Toyota Land Cruiser 300 рамные «китайцы» не вытеснили, именно Tank 500 — фаворит госзакупок среди импортных машин из Поднебесной. Такие машины приобретают ФСО, ФСБ, МВД и МЧС.

Интересный факт: основная масса Tank 500 на госслужбе с бензиновым V6, но есть и исключения — электрифицированные четырёхцилиндровые варианты! Для экспортных рынков GWM подготовил гибридную систему, и такие машины взяли на пробу. К примеру, на ПМЭФ-2024 четырёх- и шестицилиндровых «Танков» было примерно поровну.

© Сергей Ильин

© Сергей Ильин

© Сергей Ильин

© Сергей Ильин

Ещё один нетипичный представитель спецгаражей — Voyah Dream. Премиум-бренд концерна Dongfeng предлагает электрические и заряжаемые гибридные версии с 1,5-литровым «удлинителем хода». Для ФСО взяли вторую: узнать минивэн с турбомотором можно по лючку бензобака в заднем левом крыле. Ранее у консервативной спецслужбы PHEV-гибриды замечены не были, хотя преимущества комбинированных силовых установок в кремлевских гаражах хорошо знают на примере линейки Aurus.

© Сергей Ильин

© Сергей Ильин

«Чистые» электромобили для государственных заказчиков закупают редко: всё-таки инфраструктура более-менее развита только в мегаполисах, а бензиновые аналоги дешевле и понятнее с точки зрения обслуживания и остаточной стоимости. Однако отечественные Evolute i-Pro и Москвич 3e иногда выигрывают тендеры!

Появление Evolute i-Pro в Чувашии стало сюрпризом. Мэрия Чебоксар неожиданно потратила десять миллионов рублей на четыре седана на батарейках. А Мэрия Москвы не только убедила Генпрокуратуру поддержать столичного автопроизводителя, но и сама закупила «Москвичи 3e», в том числе в нетипичном для чиновников красном цвете. Десять машин выдали в избранные подразделения ДПС по всей стране.

© Сергей Ильин

© Сергей Ильин

© Сергей Ильин

© Сергей Ильин

© Сергей Ильин

Лифтбеки «Москвич 6» у госзаказчиков пока редки, причём сначала пятидверки закупили не в Москве, а... всё в тех же Чебоксарах! Республиканская служба обеспечения деятельности государственных органов Чувашии ещё до больших скидок на модель приобрела 12 «шестёрок». Российско-китайские автомобили пришли на смену Toyota Camry XV70. Также «Москвичи 6» купили в подмосковной Балашихе, но другие министерства и ведомства пока находят импортные альтернативы.

© Сергей Ильин

К примеру, Росгвардия и МЧС для руководства выбрали Chery Arrizo 8 — китайский седан современнее, но на 100–500 тысяч дороже топового «Москвича 6». А в Минобороны для Генштаба приобрели более престижную модель: Hongqi H9 с продольным расположением двигателя и задним приводом. Пока «девятки» импортируют из Китая, но именно эта модель может стать новым «Аурусом» и прописаться на мощностях бывшего завода Toyota в Санкт-Петербурге, причём уже в обновлённом виде.

© Сергей Ильин

© Сергей Ильин

© Сергей Ильин

© Сергей Ильин

Большие китайские кроссоверы тоже в фокусе внимания государственных заказчиков. ФСБ взяла на пробу несколько дорестайлинговых Exeed VX, а ФСО остановила свой выбор на GAC GS8 — их взяли опытной партией как минимум пять штук. По концепции модели близки: «поперечный» мотор объёмом 2,0 литра, полный привод с муфтой подключения задней оси, пятиметровый кузов и много опций. Даже цены на момент закупки были примерно одинаковые: около четырёх миллионов рублей за штуку.

© Сергей Ильин

© Сергей Ильин

© Сергей Ильин

Нетипичный автомобиль скорой помощи пополнил автопарк Национального медико-хирургического Центра имени Н.И. Пирогова. Обычно основой для медицинских минивэнов служат утилитарные коммерческие модели, но в данном случае под нужды врачей конвертировали GAC GN8. Речь идёт об однообъёмнике образца 2017 года, который в России продавался с 2020 года, но популярным не стал. На балансе медицинского учреждения свежий автомобиль 2023 года выпуска.

© Сергей Ильин

Прекращение официальных поставок автомобилей европейских, американских, корейских и японских брендов не означает, что такими машинами перестали пользоваться госструктуры: закон позволяет спецслужбам закупать любую технику, а некоторые министерства пользуются привычным транспортом, оформляя договоры аренды. Однако без приобретения «китайцев» сейчас не может обойтись ни одно крупное автохозяйство: таковы реалии нашего рынка.