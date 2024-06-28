Geely Okavango: плюсы и минусы семейного кроссовера за 3,4 млн рублей

"Российская газета" испытала большой кроссовер Geely Okavango. Эта модель не так давно появилась в РФ. При этом китайцы предлагают семиместную версию, так что такой автомобиль подойдет в первую очередь семейным россиянам.

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Флагманскому кроссоверу Geely Monjaro в последнее время живется непросто. С одной стороны ему на пятки наступает Geely Atlas, обскакавший "царя" модельного ряда по ширине кузова, с другой теснит новый SUV Okavango, совмещающий в себе качества кроссовера и вэна и опережающий флагмана по габаритной длине.

Места хватит всем

Okavango не обладает флагманским набором опций, но явно верховодит в другом смысле - привлекая масштабностью и компоновкой интерьера.

Солидные габариты 4860х1910х1770 мм подтверждает огромная радиаторная решетка с хромированными вертикальными элементами. Столь же убедительны крупные патрубки выхлопа и имитация больших воздухозаборников в переднем бампере.

Эффективная передняя оптика полностью светодиодная, а сзади фонари растягиваются в длинную линию. Колесные арки демонстративно раздуты. При такой конституции напрашиваются колеса 20-го или даже 21-го диаметра. Но по факту все скромнее - используется обувка размерности 235/50 R19. Да и дорожный просвет Okavango заметно меньше, чем у флагманского SUV - 184 мм. Все это важные маркеры - упор сделан не на драйверские или джиперские сферы, а на приспособленность к путешествиям.

Объем багажника при семиместной раскладке, правда, лишь 227 л. Но со сложенным третьим рядом - это уже 628 литров., а если сложить еще и второй, получим уже целое складское помещение на 2360 литров. Тем не менее, при путешествиях всемером не лишним будет кофр на крышу. Его с гостеприимством примут штатные рейлинги. Не обошлось, впрочем, без жертв по части эргономики. Например, запаску инженеры отправили в ссылку под задний свес, а шторку при поднятом третьем ряде класть некуда. В подпольную нишу она не помещается. А еще при складывании сидений среднего ряда, хоть и формируется ровный пол, по флангам образуются "пропасти", в которые проваливается мелочевка.

Зато в салоне могут с приличным комфортом ехать семеро. Здесь применена компоновка по схеме 2+3+2, то есть на среднем ряду имеем три полноценных, раздельных сиденья, каждое из которых можно смещать продольно. И, кстати, попасть на третий ряд можно с любой стороны, а не только справа, как это реализовано на большинстве 7-местных кроссоверов. Если же сложить спинку центрального кресла второго ряда, получим широкий тоннель. Через него детишки смогут легкостью перебираться с третьего ряда на второй. Да и набор лыж при такой компоновке перевозить сподручно.

Впрочем, пассажирам среднего ряда есть на что посетовать. Например, среднее сиденье на 4 см уже крайних и не имеет подогрева. Подстаканников нет, как и блока управления собственной климатической зоной. А вот на двухместном третьем ряду такая функция присутствует. В стенку с правой стороны салона встроен переключатель вентилятора. Есть тут и два подстаканника. И, кстати, на "галерке", могут разместиться двое взрослых среднего роста. При условии, конечно, что пассажиры перед ними подадут кресла чуть вперед, поделившись пространством.

На а водительская зона предсказуемо самая комфортная и без намека на спортивность. Подлокотник - большой и прочный. Электрорегулировок кресел хватает. Но вентиляции и регулировки поясничной поддержки нет - еще один признак того, что это не флагман.

Отделка салона по меркам SUV с чертами "однообъемников", можно сказать, шикарна. Чего стоят одни только широкие сиденья, прошитые модными ромбическими стежками! Хороши также обшивка панелей мягкими пластиками и серебристые накладки под алюминий. Все эти элементы выглядят не дешево и тактильно приятны.

Лаконичную же переднюю панель украшают 10,25-дюймовой цифровой "приборки", а над консолью смонтирован горизонтально ориентированный 12,3-дюймовый планшет медиацентра. Благодаря ему получаем качественную картинку с камер кругового обзора и возможность "отзеркалить" смартфон на экране тачскрина.

У самой дорогой версии имеется еще и платформа для беспроводной зарядки смартфона. Ну и, конечно, консерваторы будут в восторге от "ламповых" клавиш управления климатической установкой на центральной консоли. Иными словами, перебора в цифровизацию здесь точно нет. Разве что на центральном дисплее с флешки можно запустить кино для маленьких пассажиров.

Путешествовать с комфортом!

Okavango делит платформу с драйверскими Volvo XC40, Geely Tugella, Monjaro и Atlas. Но настройки шасси основательно смещены в сторону комфорта. Ходовая прилежно сглаживает разнокалиберные дорожные неровности, за что расплачиваешься кренами в виражах. Но курсовая устойчивость на высоте. Нет ни рыскания, ни раскачки на неровностях. Энергоемкость тоже на хорошем уровне. На ухабистой грунтовке пробить подвеску вряд ли получится. Да и акустический комфорт на уровне. Рокот бензинового урбомотора объемом 2 литра с отдачей 200 л.с. не досаждает на высоких скоростях. Главным шумовым раздражителям являются шины - над изоляцией колесных арок стоит поработать.

Динамический потенциал - в самый раз для путешествий большой семьей. Хочется совершить быстрый обгон на трассе даже с полной рассадкой и багажом - придавил газ, преселективный 7-ступенчатый "робот" оперативно переключился "вниз", и вы ощущаете мощный подхват. На разгон до 100 км/ч уходит 9,6 с. - достойно для машины снаряженной массой 1780 кг.

Привод, к сожалению, безальтернативно передний, свесы велики, под задним еще и нависает запаска, да и клиренс в сравнении с Monjaro и Atlas, как у "паркетников" - 185 мм. Иными словами, естественная среда обитания Okavango - несложные участки проселка. Он не стушуется и зимой, когда нужно будет выехать из заснеженного двора - поможет имитация межколесных блокировок умной системой стабилизации. Вот, собственно, и весь внедорожный арсенал.

Как бы то ни было, с таким набором качеств Okavango может рассчитывать на успех на нашем рынке. По оснащению он не уступает "одноклассникам", к которым мы бы отнесли Evolute i-Space, GAC M8 и VGV U70 Pro с родственным U75 Plus. Машина предложена в комплектациях Luxury и Flagship и оценена в 3 450 000 и 3 600 000 рублей соответственно.

Оснащение щедрое уже в базе: светодиодная оптика, отделка перфорированной экокожей, подогревы передних сидений и боковых сидений второго ряда (подушки), руля, лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей и форсунок омывателя, дистанционный запуск двигателя камеры кругового обзора и многое другое. За активную безопасность отвечают системы предотвращения опрокидывания, системы контроля слепых зон и контроля рядности.

Жаль, конечно, что нет адаптивного круиза. Как и полного привода. Но это уже привилегия флагманского Monjaro и драйверского "среднеразмерника" Atlas. Маркетологи явно не хотят, чтобы стильный семейный SUV отбирал хлеб у этих бестселлеров.