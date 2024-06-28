Пайкс-Пик: электромобиль снова первый

Лето в разгаре: июнь. Значит, школьники отправились на каникулы, семьи готовятся к отпускам... А в горах Колорадо наконец-то установилась плюсовая температура — и можно проводить гонку «Пайкс Пик». Это одно из старейших автомобильных соревнований — впервые они прошли в 1916 году. И уж точно самые высокогорные — старт на высоте 2860 метров над уровнем моря и финиш на высоте 4300 метров!

© Motor.ru

Горные гонки — своего рода «живые ископаемые» в мире автоспорта: их начали проводить в те давние времена, когда автомобиль ещё был экзотической новинкой, а стационарных гоночных трасс не существовало. Скажем, первая в истории такая гонка состоялась в окрестностях Ниццы в 1897 году, подъём на холм Mont Ventoux близ Авиньона начали проводить в 1902 году, подъём на гору Вашингтон в американском Нью-Гемпшире проводится с 1904-го, американский «Пайкс Пик» практически без перерывов проводят с 1916 года.

© PPIHC archive

© PPIHC archive

Pikes Peak Higway, на котором уже больше века проводят гонку — настоящая петролхедская жемчужина. «Хайвей» он только по названию: на самом деле это извилистая двухполосная дорога, ответвляющаяся от федеральной трассы US 24 недалеко от Колорадо Спрингс и ведущая на вершину горы Пайкс Пик. Весь год это обычная платная дорога, по которой за двенадцать долларов любой желающий может заехать на территорию национального парка. И лишь одну неделю в году двухполоску перекрывают для проведения соревнований — и то не на всё время.

Благодаря исключительным масштабам и сложности трассы «Пайкс Пик» приобрёл поистине культовый статус. Старт соревнований дают на уровне 2860 метров над поверхностью моря — большинство горных гонок даже не забирается на такую высоту! До финиша на отметке 4300 метров нужно преодолеть ровно двадцать километров и 156 поворотов. Не случайно её называют «Гонкой к облакам»!

© PPIHC Archives

© PPIHC Archives

На такой высоте из-за недостатка кислорода безнаддувные двигатели теряют до 40% мощности — поэтому участники давным-давно отдают предпочтение турбомоторам. А последние лет десять появились и электромобили, вообще не страдающие таким недугом. Текущий рекорд трассы (7 минут 57,148 секунд) принадлежит как раз «электричке»: в 2018 году его поставил француз Ромэн Дюма на прототипе Volkswagen ID.R. Машины участников обычно крайне разнообразны. Чего только нет: серийные спорткары разного уровня подготовки, всяческие самоделки, масл-кары, прототипы...

© Larry Chen / PPIHC

© Larry Chen / PPIHC

© Larry Chen / PPIHC

Характер у трассы очень переменчивый: в начале — пологие ходовые виражи между ёлок и ровный асфальт, дальше — классический серпантин с крутыми шпильками, а под конец дрянной разбитый асфальт, что очень осложняет настройку машины. Кстати, асфальт стали укладывать только в 2002 году: до этого дорога была чисто грунтовой, и участники мчали по серпантину с глубокими заносами и клубами пыли. Твёрдое покрытие на всём протяжении появилось лишь в 2011 году.

© Larry Chen / PPIHC

© Larry Chen / PPIHC

© Larry Chen / PPIHC

Погода на Пайкс Пике тоже не подарок. Например, в этом году одну из тренировок пришлось отменить из-за дождя, а на следующий день перед началом заездов трассу накрыло снегом с дождём. А два года назад прямо во время зачётных заездов трассу окутал такой туман, что последние километры почти ничего не было видно!

© Larry Chen / PPIHC

Гонка уже давно переросла свой формальный статус обычных региональных соревнований, став поистине национальным достоянием. Наряду с обычными спортсменами-любителями в ней охотно участвовали звёзды первой величины: Бобби Ансер (трехкратный победитель Indy 500) и его младший брат Эл Ансер (четырёхкратный победитель Indy 500 и двукратный чемпиона Индикара ), Марио Андретти (чемпион Формулы-1), Пол Ньюман (голливудский актёр и гонщик), Рик Мирс (четырёхкратный победитель Indy 500 и трёхкратный чемпиона Индикара)... А в восьмидесятые она стала привлекать зарубежных гонщиков и крупные европейские команды. Вот и на этот раз из шестидесяти участников гонки семнадцать были иностранцами.

© Larry Chen / PPIHC

© Ford

Победу в этом году вновь одержал Ромэн Дюма — уже в пятый раз. Французский гонщик-универсал — обладатель текущего рекорда и двукратный победитель «24 часов Ле-Мана» — выступал за рулём электрического пикапа Ford F-150 Lightning. Впрочем, в реальности это настоящий гоночный прототип, лишь стилизованный под серийный пикап — дальнейшая эволюция прошлогодней машины, которая тогда несла другое оперение и называлась Ford Transit SuperVan 4.2.

Болид разработан австрийской компанией STARD, у него шасси на пространственной раме, кузов из углепластика, громадное трёхсекционное антикрыло спереди и двухсекционное сзади, и три электромотора суммарной мощностью 1400 лошадиных сил.

© Larry Chen / PPIHC

В общем, именно Дюма был главным претендентом на победу. Но техника заставила его понервничать: сразу после старта электромобиль просто отключился! Гонщик не растерялся, и смог перезапустить электронику — правда, потеряв на этом свыше двадцати секунд. Но его преимущество над соперниками было столь велико, что и после этого он без особых проблем одержал победу не только в своём классе «Pikes Peak Open», но и в абсолютном зачёте: двадцать километров трассы он прошёл за 8 минут и 53,553 секунды (что на 55 секунд медленнее его собственного рекорда).

© Larry Chen / PPIHC

Второе место — на счету Кристиана Мерли. 51-летний итальянец не столь широко известен, но в европейском хилл-клайме он настоящая звезда: пять раз становился чемпионом Италии и ещё пять раз — чемпионом Европы. Там он уже много лет выступает на прототипе Osella c трёхлитровым V8 Judd мощностью около 450 лошадиных сил.

Но на Пайкс-Пик он привёз специально подготовленный болид Wolf Aurobay Gb08. Больше всего эта машина с центральным расположением пилота похожа на «формулу», у которой колёса прикрыли обтекателями. Двигатель — двухлитровая «четвёрка» Honda с приводным компрессором, развивающая около 380 сил. Мерли прошёл трассу за девять минут и 4,454 секунды, став быстрейшим в своём классе Unlimited и среди участников с двигателями внутреннего сгорания.

© Hyundai

© Hyundai

Третье место — у раллиста заводской команды Hyundai Дани Сордо, выступавшего на электромобиле Hyundai Ioniq 5. Он построен на основе гоночной «электрички» Ioniq 5 N eN1 Cup — монокубковую машину дополнили более развитым аэродинамическим оперением, а мощность электромоторов подняли до 687 лошадиных сил. Испанец прошёл двадцать километров дистанции за 9 минут и 30,852 секунды, одержав победу в классе Exhibition. Американец Рэнди Побст на втором таком же электромобиле занял восьмое место в «абсолюте» (9:55,551). Гонщик-ветеран в последний момент заменил англичанина Робина Шута — победитель гонки 2022 года отказался от старта по личным причинам.

© Larry Chen / PPIHC

© Larry Chen / PPIHC

Отметим и обладателя четвёртого места Кола Пауэлсона, показавшего время 9 минут и 33,222 секунды. Автомобиль у него довольно любопытный: это багги небольшой американской фирмы Sierra Cars с двигателем от мотоцикла Suzuki Hayabusa, который при помощи турбонаддува форсировали примерно до 600 сил. Конструкция его простая и вдохновлена европейскими кросс-картами, при этом фирма предлагает исполнения для совершенно разных дисциплин автоспорта: для привычного автокросса, для внедорожных гонок в пустыне и асфальтовую версию с антикрыльями.

© Larry Chen / PPIHC

«Пайкс Пик» — это в первую очередь гонка любителей. И поэтому не можем не упомянуть ещё несколько колоритных персонажей. Например, обладателя пятого места Дона Уикстрема (9:40,512), выступавшего на переделанном прототипе Riley категории LMP3 с турбомотором Nissan. Cпециалист по робототехнике из Висконсина после перенесённого онкологического заболевания решил стать священником (а заодно и мотивационным оратором). Но не стал отказываться от детской мечты промчаться на вершину Пайкс Пика: на горе он выступает уже шестой год, взяв никнейм «Fastest Pastor» — «самый быстрый пастор».

© Larry Chen / PPIHC

© Larry Chen / PPIHC

Или вот обладатель девятого места и «бронзы» в классе Unlimited, англичанин Данкан Коупер — у себя на родине он возглавляет небольшой строительно-реставрационный бизнес и выступает в спринтах и хилл-клаймах на самодельной реплике Лотуса 7. На Пайкс-Пике его в шутку окрестили «Fastest Plasterer», «быстрейший штукатур» — по аналогии с предыдущем героем. Впервые он попал на Пайкс Пик в 2018 году в компании знакомого инженера «тормозной» фирмы Alcon, который обслуживал рекордный прототип Volkswagen ID.R. И загорелся участием в гонке... Свой автомобиль он собрал сам на основе кит-кара Dax Rush, под капотом — мотор 1.3 от супербайка Suzuki Hayabusa, форсированный до 300 л.с. при помощи турбины.

© Larry Chen / PPIHC

© Larry Chen / PPIHC

Юрия Кузнецова с двенадцатой строчки итогового протокола (10:19,145) вы вряд ли знаете, а вот я его отлично помню. Такое не забудешь: в 2012 году он выступал штурманом с Джереми Фоули, и их экипаж попал в жуткую аварию: машина сиганула с горы, пролетев несколько сотен метров вниз по склону в районе «песочницы дьявола», «Devil's Playground». Искорёженные останки их Mitsubishi Lancer Evo VIII до сих пор лежат в музее Пайкс Пика... На этот раз гонщик-любитель из Техаса выступал за рулём, на необычном для нас автомобиле Apexocet команды Apex Auto Works — чём-то вроде переднемоторного багги с открытыми колёсами и двигателем V8 Chevrolet.

© Larry Chen / PPIHC

Увы, на этот раз не добрались до финиша сразу несколько опытных и быстрых гонщиков — завсегдатаев Пайкс Пика. Например, 65-летний Спенсер Стил: для него это была юбилейная, двадцатая гонка. Уроженец Денвера вывел на старт историческую машину, на которой в 1994 году выступал легендарный местный пилот Пол Далленбах — переделанную «формулу» серии IndyCar. И всё шло хорошо, но... за километр до финиша мотор запротестовал и заглох. Причём когда болид перевезли на эвакуаторе вниз, он снова завёлся, как ни в чём ни бывало. Обидно!

© Larry Chen / PPIHC

© Larry Chen / PPIHC

© Larry Chen / PPIHC

Для Дэна Новембре из Колорадо Спрингс это был первый сход за 15 лет. Последние годы он выступает на прототипе Wolf GB08S и год от года понемногу его дорабатывает; на гонке технику обслуживают его родня и друзья. Но в этот раз не сложилось: «атмосферник» RPE V8 2.7 перегревался, а когда на машине пропали тормоза, гонщик решил не испытывать судьбу...

Также не увидел финишного флага Коди Васхольц — представитель местной гоночной династии, ехавший на переднемоторном багги с двигателем Ford V8; фотограф и режиссёр рекламы Джефф Цварт, выступающий на Пайкс Пике уже тридцать лет; и 66-летний гонщик-ветеран Джим Холл, для которого это был... первый Пайкс Пик. Кстати, имя последнего наверняка знакомо любителям истории: это сын и полный тёзка знаменитого американского гонщика и конструктора Джима Холла, в 60-е годы создававшего спорткары марки Chaparral.

© Larry Chen / PPIHC

© Larry Chen / PPIHC

© Larry Chen / PPIHC

© Larry Chen / PPIHC

© Larry Chen / PPIHC

© Larry Chen / PPIHC

© Larry Chen / PPIHC

Как видите, Пайкс Пик — поистине вечная ценность. Меняются правительства, появляются новые чемпионаты и исчезают старые, в гонках вводятся новые правила, разоряются и вновь возникают автомобильные концерны... А гонщики-любители изо всех уголков мира, как заворожённые, стремятся в Колорадо — чтобы промчаться к облакам.