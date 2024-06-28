Пайкс-Пик: электромобиль снова первый
Лето в разгаре: июнь. Значит, школьники отправились на каникулы, семьи готовятся к отпускам... А в горах Колорадо наконец-то установилась плюсовая температура — и можно проводить гонку «Пайкс Пик». Это одно из старейших автомобильных соревнований — впервые они прошли в 1916 году. И уж точно самые высокогорные — старт на высоте 2860 метров над уровнем моря и финиш на высоте 4300 метров!
Горные гонки — своего рода «живые ископаемые» в мире автоспорта: их начали проводить в те давние времена, когда автомобиль ещё был экзотической новинкой, а стационарных гоночных трасс не существовало. Скажем, первая в истории такая гонка состоялась в окрестностях Ниццы в 1897 году, подъём на холм Mont Ventoux близ Авиньона начали проводить в 1902 году, подъём на гору Вашингтон в американском Нью-Гемпшире проводится с 1904-го, американский «Пайкс Пик» практически без перерывов проводят с 1916 года.
Pikes Peak Higway, на котором уже больше века проводят гонку — настоящая петролхедская жемчужина. «Хайвей» он только по названию: на самом деле это извилистая двухполосная дорога, ответвляющаяся от федеральной трассы US 24 недалеко от Колорадо Спрингс и ведущая на вершину горы Пайкс Пик. Весь год это обычная платная дорога, по которой за двенадцать долларов любой желающий может заехать на территорию национального парка. И лишь одну неделю в году двухполоску перекрывают для проведения соревнований — и то не на всё время.
Благодаря исключительным масштабам и сложности трассы «Пайкс Пик» приобрёл поистине культовый статус. Старт соревнований дают на уровне 2860 метров над поверхностью моря — большинство горных гонок даже не забирается на такую высоту! До финиша на отметке 4300 метров нужно преодолеть ровно двадцать километров и 156 поворотов. Не случайно её называют «Гонкой к облакам»!
На такой высоте из-за недостатка кислорода безнаддувные двигатели теряют до 40% мощности — поэтому участники давным-давно отдают предпочтение турбомоторам. А последние лет десять появились и электромобили, вообще не страдающие таким недугом. Текущий рекорд трассы (7 минут 57,148 секунд) принадлежит как раз «электричке»: в 2018 году его поставил француз Ромэн Дюма на прототипе Volkswagen ID.R. Машины участников обычно крайне разнообразны. Чего только нет: серийные спорткары разного уровня подготовки, всяческие самоделки, масл-кары, прототипы...
Характер у трассы очень переменчивый: в начале — пологие ходовые виражи между ёлок и ровный асфальт, дальше — классический серпантин с крутыми шпильками, а под конец дрянной разбитый асфальт, что очень осложняет настройку машины. Кстати, асфальт стали укладывать только в 2002 году: до этого дорога была чисто грунтовой, и участники мчали по серпантину с глубокими заносами и клубами пыли. Твёрдое покрытие на всём протяжении появилось лишь в 2011 году.
Погода на Пайкс Пике тоже не подарок. Например, в этом году одну из тренировок пришлось отменить из-за дождя, а на следующий день перед началом заездов трассу накрыло снегом с дождём. А два года назад прямо во время зачётных заездов трассу окутал такой туман, что последние километры почти ничего не было видно!
Гонка уже давно переросла свой формальный статус обычных региональных соревнований, став поистине национальным достоянием. Наряду с обычными спортсменами-любителями в ней охотно участвовали звёзды первой величины: Бобби Ансер (трехкратный победитель Indy 500) и его младший брат Эл Ансер (четырёхкратный победитель Indy 500 и двукратный чемпиона Индикара ), Марио Андретти (чемпион Формулы-1), Пол Ньюман (голливудский актёр и гонщик), Рик Мирс (четырёхкратный победитель Indy 500 и трёхкратный чемпиона Индикара)... А в восьмидесятые она стала привлекать зарубежных гонщиков и крупные европейские команды. Вот и на этот раз из шестидесяти участников гонки семнадцать были иностранцами.
Победу в этом году вновь одержал Ромэн Дюма — уже в пятый раз. Французский гонщик-универсал — обладатель текущего рекорда и двукратный победитель «24 часов Ле-Мана» — выступал за рулём электрического пикапа Ford F-150 Lightning. Впрочем, в реальности это настоящий гоночный прототип, лишь стилизованный под серийный пикап — дальнейшая эволюция прошлогодней машины, которая тогда несла другое оперение и называлась Ford Transit SuperVan 4.2.
Болид разработан австрийской компанией STARD, у него шасси на пространственной раме, кузов из углепластика, громадное трёхсекционное антикрыло спереди и двухсекционное сзади, и три электромотора суммарной мощностью 1400 лошадиных сил.
В общем, именно Дюма был главным претендентом на победу. Но техника заставила его понервничать: сразу после старта электромобиль просто отключился! Гонщик не растерялся, и смог перезапустить электронику — правда, потеряв на этом свыше двадцати секунд. Но его преимущество над соперниками было столь велико, что и после этого он без особых проблем одержал победу не только в своём классе «Pikes Peak Open», но и в абсолютном зачёте: двадцать километров трассы он прошёл за 8 минут и 53,553 секунды (что на 55 секунд медленнее его собственного рекорда).
Второе место — на счету Кристиана Мерли. 51-летний итальянец не столь широко известен, но в европейском хилл-клайме он настоящая звезда: пять раз становился чемпионом Италии и ещё пять раз — чемпионом Европы. Там он уже много лет выступает на прототипе Osella c трёхлитровым V8 Judd мощностью около 450 лошадиных сил.
Но на Пайкс-Пик он привёз специально подготовленный болид Wolf Aurobay Gb08. Больше всего эта машина с центральным расположением пилота похожа на «формулу», у которой колёса прикрыли обтекателями. Двигатель — двухлитровая «четвёрка» Honda с приводным компрессором, развивающая около 380 сил. Мерли прошёл трассу за девять минут и 4,454 секунды, став быстрейшим в своём классе Unlimited и среди участников с двигателями внутреннего сгорания.
Третье место — у раллиста заводской команды Hyundai Дани Сордо, выступавшего на электромобиле Hyundai Ioniq 5. Он построен на основе гоночной «электрички» Ioniq 5 N eN1 Cup — монокубковую машину дополнили более развитым аэродинамическим оперением, а мощность электромоторов подняли до 687 лошадиных сил. Испанец прошёл двадцать километров дистанции за 9 минут и 30,852 секунды, одержав победу в классе Exhibition. Американец Рэнди Побст на втором таком же электромобиле занял восьмое место в «абсолюте» (9:55,551). Гонщик-ветеран в последний момент заменил англичанина Робина Шута — победитель гонки 2022 года отказался от старта по личным причинам.
Отметим и обладателя четвёртого места Кола Пауэлсона, показавшего время 9 минут и 33,222 секунды. Автомобиль у него довольно любопытный: это багги небольшой американской фирмы Sierra Cars с двигателем от мотоцикла Suzuki Hayabusa, который при помощи турбонаддува форсировали примерно до 600 сил. Конструкция его простая и вдохновлена европейскими кросс-картами, при этом фирма предлагает исполнения для совершенно разных дисциплин автоспорта: для привычного автокросса, для внедорожных гонок в пустыне и асфальтовую версию с антикрыльями.
«Пайкс Пик» — это в первую очередь гонка любителей. И поэтому не можем не упомянуть ещё несколько колоритных персонажей. Например, обладателя пятого места Дона Уикстрема (9:40,512), выступавшего на переделанном прототипе Riley категории LMP3 с турбомотором Nissan. Cпециалист по робототехнике из Висконсина после перенесённого онкологического заболевания решил стать священником (а заодно и мотивационным оратором). Но не стал отказываться от детской мечты промчаться на вершину Пайкс Пика: на горе он выступает уже шестой год, взяв никнейм «Fastest Pastor» — «самый быстрый пастор».
Или вот обладатель девятого места и «бронзы» в классе Unlimited, англичанин Данкан Коупер — у себя на родине он возглавляет небольшой строительно-реставрационный бизнес и выступает в спринтах и хилл-клаймах на самодельной реплике Лотуса 7. На Пайкс-Пике его в шутку окрестили «Fastest Plasterer», «быстрейший штукатур» — по аналогии с предыдущем героем. Впервые он попал на Пайкс Пик в 2018 году в компании знакомого инженера «тормозной» фирмы Alcon, который обслуживал рекордный прототип Volkswagen ID.R. И загорелся участием в гонке... Свой автомобиль он собрал сам на основе кит-кара Dax Rush, под капотом — мотор 1.3 от супербайка Suzuki Hayabusa, форсированный до 300 л.с. при помощи турбины.
Юрия Кузнецова с двенадцатой строчки итогового протокола (10:19,145) вы вряд ли знаете, а вот я его отлично помню. Такое не забудешь: в 2012 году он выступал штурманом с Джереми Фоули, и их экипаж попал в жуткую аварию: машина сиганула с горы, пролетев несколько сотен метров вниз по склону в районе «песочницы дьявола», «Devil's Playground». Искорёженные останки их Mitsubishi Lancer Evo VIII до сих пор лежат в музее Пайкс Пика... На этот раз гонщик-любитель из Техаса выступал за рулём, на необычном для нас автомобиле Apexocet команды Apex Auto Works — чём-то вроде переднемоторного багги с открытыми колёсами и двигателем V8 Chevrolet.
Увы, на этот раз не добрались до финиша сразу несколько опытных и быстрых гонщиков — завсегдатаев Пайкс Пика. Например, 65-летний Спенсер Стил: для него это была юбилейная, двадцатая гонка. Уроженец Денвера вывел на старт историческую машину, на которой в 1994 году выступал легендарный местный пилот Пол Далленбах — переделанную «формулу» серии IndyCar. И всё шло хорошо, но... за километр до финиша мотор запротестовал и заглох. Причём когда болид перевезли на эвакуаторе вниз, он снова завёлся, как ни в чём ни бывало. Обидно!
Для Дэна Новембре из Колорадо Спрингс это был первый сход за 15 лет. Последние годы он выступает на прототипе Wolf GB08S и год от года понемногу его дорабатывает; на гонке технику обслуживают его родня и друзья. Но в этот раз не сложилось: «атмосферник» RPE V8 2.7 перегревался, а когда на машине пропали тормоза, гонщик решил не испытывать судьбу...
Также не увидел финишного флага Коди Васхольц — представитель местной гоночной династии, ехавший на переднемоторном багги с двигателем Ford V8; фотограф и режиссёр рекламы Джефф Цварт, выступающий на Пайкс Пике уже тридцать лет; и 66-летний гонщик-ветеран Джим Холл, для которого это был... первый Пайкс Пик. Кстати, имя последнего наверняка знакомо любителям истории: это сын и полный тёзка знаменитого американского гонщика и конструктора Джима Холла, в 60-е годы создававшего спорткары марки Chaparral.
Как видите, Пайкс Пик — поистине вечная ценность. Меняются правительства, появляются новые чемпионаты и исчезают старые, в гонках вводятся новые правила, разоряются и вновь возникают автомобильные концерны... А гонщики-любители изо всех уголков мира, как заворожённые, стремятся в Колорадо — чтобы промчаться к облакам.