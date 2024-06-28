Эксперт назвал любимые автомобили "перекупов"

Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал "Российской газете" о том, какие машины чаще всего выбирают перекупы.

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"Вообще для перекупа идеальный автомобиль выглядит довольно просто. Его можно легко и дешево купить, чуть подлатать, а затем быстро и дорого продать. Так что если подходить к вопросу с этой точки зрения, то по брендам топ-5 выглядит довольно традиционно: Lada, Toyota, Kia, Hyundai, Nissan. А вот по конкретным моделям картина несколько меняется. В эту пятерку входят Lada 2107, Lada 2114, Kia Rio, Hyundai Solaris и Ford Focus. Впрочем, несмотря на статистику, традиционно повышенным интересом со стороны перекупов пользуются еще и Renault. Однако владельцы этих авто не торопятся расставаться со своими машинами по причине их довольно высокой надежности и низкой стоимости эксплуатации", - отметил специалист.



Напомним, что покупать машину у перекупа - не лучший вариант. Если технические проблемы с автомобилем имелись, такой продавец постарается их замаскировать, проведя косметический ремонт и чистку. Мы уже не говорим о том, что недобросовестные продавцы нередко скручивают у машины пробег, чтобы продать ее максимально выгодно.

Ранее автоэксперт Гришаков объяснил "РГ", как понять, что машину продает перекуп.