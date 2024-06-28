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Эксперт Васильев назвал топ-5 автомобилей, которые больше всего любят перекупы

Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал "Российской газете" о том, какие машины чаще всего выбирают перекупы.

Эксперт назвал любимые автомобили "перекупов"
© Российская Газета
"Вообще для перекупа идеальный автомобиль выглядит довольно просто. Его можно легко и дешево купить, чуть подлатать, а затем быстро и дорого продать. Так что если подходить к вопросу с этой точки зрения, то по брендам топ-5 выглядит довольно традиционно: Lada, Toyota, Kia, Hyundai, Nissan. А вот по конкретным моделям картина несколько меняется. В эту пятерку входят Lada 2107, Lada 2114, Kia Rio, Hyundai Solaris и Ford Focus. Впрочем, несмотря на статистику, традиционно повышенным интересом со стороны перекупов пользуются еще и Renault. Однако владельцы этих авто не торопятся расставаться со своими машинами по причине их довольно высокой надежности и низкой стоимости эксплуатации", - отметил специалист.

Напомним, что покупать машину у перекупа - не лучший вариант. Если технические проблемы с автомобилем имелись, такой продавец постарается их замаскировать, проведя косметический ремонт и чистку. Мы уже не говорим о том, что недобросовестные продавцы нередко скручивают у машины пробег, чтобы продать ее максимально выгодно.

Ранее автоэксперт Гришаков объяснил "РГ", как понять, что машину продает перекуп.

Автоэксперт
Ford Focus
Kia Rio
Hyundai Solaris
Renault
Nissan
Hyundai
Kia
Toyota
Lada
Егор Васильев
Hyundai