Названо самое безопасное место в автомобиле в момент ДТП

Автомобильные эксперты неоднократно высказывали свое мнение относительно того, какое место в автомобиле является самым безопасным при возникновении дорожно-транспортного происшествия.

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Так, в ходе изучения случаев травматизма и степени полученных травм у пассажиров, попавших в ДТП, было установлено, что пассажир, который сидит за водителем, реже получал серьезные травмы, также количество летальных исходов было в несколько раз ниже.

Все дело в том, что при возникновении аварийной ситуации на дороге, водитель на интуитивном уровне пытается совершить такие действия, чтобы удар пришелся на то место, где его нет, чтобы обезопасить себя от травм. Водитель совершает такие маневры инстинктивно, на фоне психических особенностей чувства самосохранения.

Также эксперты сообщают о том, что среднее место на заднем сиденье не является самым безопасным, как считают многие автолюбители. Все дело в том, что ремень безопасности, зачастую удерживает пассажира на уровне пояса, существует риск вылета через лобовое стекло. Также был развеян миф о том, что непристегнутый пассажир на заднем сиденье имеет больше шансов выжить, если вылетит через лобовое стекло. По статистике, один из пятидесяти пассажиров, который вылетел через лобовое стекло при ДТП, остается жив.

В настоящее время современные легковые автомобили оснащаются системами безопасности, среди которых особое внимание уделяется шторкам и подушкам безопасности, а также производится оснащение транспортных средств интеллектуальными системами безопасности, а именно, опцией предупреждения о столкновении, удержание в полосе движения, системой мониторинга слепых зон. Новые разработки в области снижения риска ДТП показали довольно высокую эффективность.