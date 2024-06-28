В России замечен новый флагманский Volvo XC90

Дилеры привезли в Россию рестайлинговый кроссовер Volvo XC90 по цене от ₽9,9 млн.

Дилеры привезли в РФ рестайлинговый кроссовер Volvo XC90, автомобиль доступен в трех комплектациях. Самая дешевая версия под названием Comfort стоит 9,9 млн рублей. Версии R-Design и Inscription стоят дороже: 11,06 и 11,4 млн рублей соответственно.

Уточняется, что на момент ухода с рынка в 2022 году Volvo XC90 официально стоил 5,73–7,961 млн рублей. Все автомобили оснащены 2,0-литровым мотором мощностью 249 л. с. и АКП. Привод полный.

Ранее «За рулем» сообщал, что резко изменилась стоимость самого надежного кроссовера в России. Источник: Autonews