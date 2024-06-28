Эксперт показал, что стало с китайским автомобилем за 15 лет в России

Канал "Клубный сервис" опубликовал видео, в котором показал состояние внедорожника H5, продававшегося ранее в России под брендом Hover. Автомобилю 15 лет, а его реальный пробег составляет 140 тысяч км.

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Почти все кузовные элементы поражены коррозией - ржавчина не оставила в живых даже лючок бензобака. Не пострадали от неё только крыша и капот. Hover H5 - рамный внедорожник, и его остов разрушается вслед за кузовом. Но при этом блогер Илья Свиридов отметил, что состояние рамы будет плюс-минус аналогичным и у Land Cruiser, и у Land Rover тех же годов выпуска, что и "китаец".

Коррозия не пощадила чулок заднего моста, также наблюдается очевидное разрушение суппортов, пружины просели и не выполняют свою функцию, течи сальников во многих узлах.

Однако одна из самых неприятных проблем - двигатель. Наглядно была показана ситуация с четвёртым цилиндром, из которого вывернули свечу: при попытке запуска из свечного колодца без преувеличения хлынул мощный поток… антифриза. Мотор приговорили к утилизации.

Для сравнения в конце ролика был продемонстрирован внедорожник Toyota Sequoia аналогичного года выпуска.