Отзывная кампания кроссоверов Bentley Bentayga распространяется и на Россию

В недавнем времени появилась информация о том, что в России будет организована отзывная кампания, которая коснется модели Bentley Bentayga, выпущенной в период с 2017 по 2022 год. Причиной называется неисправность топливного насоса.

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Всего, по имеющейся информации, под отзывную кампанию в России попадет 473 кроссовера Bentley Bentayga. Все дело в том, что у данной модели была выявлена неисправность в электрических разъемах бензонасоса, которые могут перегреваться во время эксплуатации транспортного средства в определенных условиях.

Перегрев электрических разъемов бензонасоса приводит к сбою в работе в системе подачи топлива, что может спровоцировать сбой всей топливной системы, а также привести к полной блокировке автомобиля. Также данная неисправность может отражаться на ухудшении динамики разгона, самопроизвольном торможении до полной остановки.

Для устранения данной неисправности владельцы кроссоверов Bentley Bentayga будут приглашены к дилерам марки для проведения ремонтных работ, в ходе которых будет проведена заменена топливной системы, а также электрической системы питания топливного насоса. Все работы для владельцев кроссоверов Bentley Bentayga будут абсолютно бесплатными, а информирование о необходимости произведения замены комплектующих, в рамках отзывной кампании, будет осуществлено путем личного информирования владельцев. Также можно самостоятельно узнать информацию о том, попал ли автомобиль под отзывную кампанию путем проверки его по VIN номеру на сайте Росстандарта.

В настоящее время купить новый Bentley Bentayga на российском рынке можно по цене от 42 500 000 рублей. В движение автомобиль приводит 4,0-литровый бензиновый мотор, мощностью 550 лошадиных сил.