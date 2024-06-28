Китайский премиальный производитель легковых автомобилей Great Wall Motor сообщил о старте продаж новой модели Haval H6, которая оценена на китайском рынке в сумму от 1 300 000 до 1 600 000 рублей.

Haval H6, после полученного ряда обновлений, стал немного длиннее, длина кузова теперь составляет 4 703 мм, при этом ширина осталась прежней 1 886 мм, высота – 1 730 мм, при колесной базе 2 738 мм. Кроме увеличения длины, кроссовер Haval H6 получил иные задние фары, переработанную головную оптику, была изменена и решетка радиатора, которая увеличилась в размерах.

Haval H6 получил и массу изменений в салоне. Теперь Haval H6 оснащается 10,25-дюймовой цифровой «приборкой», а также инновационной информационно-развлекательной системой, разработанной на основе чипа Qualcomm Snapdragon 8155 в дополнение к которой был установлен проекционный дисплей.

Производитель полностью лишил кроссовер Haval H6 физических кнопок, которые были расположены на центральной панели приборов. В качестве новых опций появилось оснащение сидений подогревом и вентиляцией.

В качестве силового агрегата Haval H6 комплектуется 1,5-литровым мотором, мощность которого составляет 181 лошадиную силу, привод передний, трансмиссия роботизированная семиступенчатая. Также будет доступен и более производительный двигатель, объемом 2,0 литра, мощностью 235 лошадиных силы, трансмиссия девятиступенчатая роботизированная. Расход топлива в смешанном режиме в обеих версиях составляет в среднем 8,1 литра на сто километров пути.

Также в качестве дополнительных опций Haval H6 будет комплектоваться системой активной безопасности второго уровня, в число которой входят беспилотные технологии.