В начале 70-х Ford хранил тысячи новых автомобилей в подземных пещерах

В начале 1970-х годов компания Ford Motor Company выпустила компактный и доступный Maverick. Однако спрос на него оказался не таким высоким, как ожидала компания, и со временем скопился избыток непроданных автомобилей. Ford решили хранить тысячи непроданных Maverick в пещерах SubTropolis, расположенных в Канзас-Сити, штат Миссури.

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SubTropolis представляет собой искусственный подземный комплекс известняковых шахт площадью более 500 га используется множеством компаний для хранения продукции.

Форд арендовал около 10 га пещерного комплекса. Это было идеальным местом для хранения автомобилей, поскольку в пещерах имеется естественное кондиционирование воздуха, а температура постоянна на протяжении всего года. Автомобили хранились в пещерах на протяжении нескольких лет, пока их не удалось все продать.

Сегодня комплекс SubTropolis все еще используется.