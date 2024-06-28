Эксперт заявил о невозможности возвращения в РФ ушедших автобрендов

"Автостат" побеседовал с участниками автомобильного рынка, чтобы выяснить, насколько вероятно возвращение ушедших брендов в Россию.

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По словам директора по продажам и маркетингу "Санрайз Групп" Михаила Попова, при желании и резонности компании могли бы наладить поставки в Россию по альтернативным каналам через третьи страны, придумать новые схемы. Такого не наблюдается, потому что в случае нарушения санкций убыток может составить до 30%, что гораздо выше, чем прибыль от продаж в нашей стране, на рынок которой приходилось от 2 до 5% от мирового объёма реализации.

Ранее "РГ" рассказывала, что в Германии у дилеров прошли обыски - их подозревают в поставках люксовых авто в РФ в обход санкций.

"Возврат в формате, когда компания выкупает технологии и под другим юрлицом занимается производством, вполне вероятен. Сложно прогнозировать, какие еще бренды решат пойти по этому пути. Очевидно, что несерийное производство при отсутствии конвейера - дороже и дольше",



- комментирует другой собеседник "Автостата", директор департамента продаж новых автомобилей "Рольф" Николай Иванов.

Он справедливо заметил, что российский рынок сейчас не тот, что прежде, директор по развитию компании Verra Алексей Ветошкин, и снятие санкционных ограничений не единственное условие для возвращения брендов. Тем, кто ушёл, придётся переформатироваться под новые условия, навязанные китайскими производителями, сказал собеседник.

В будущем китайских автомобилей в России станет ещё больше, в том числе благодаря планируемым аукционам.