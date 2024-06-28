Сколько стоит владеть флагманским Hongqi H9

Подсчитана стоимость владения «китайским Аурусом» Hongqi H9. По данным маркетингового агентства НАПИ, которые приводит Autonews, за пять лет на содержание роскошного седана придется потратить 4,19 миллиона рублей. Это при условии, что автомобиль эксплуатируется в Москве и проезжает в среднем 15 тысяч километров в год.

Стоимость H9 в версии Deluxe, которую взяли для расчета, составляет 7 8 090 000 рублей: то есть, за пять лет набежит больше половины (а точнее, около 52 процентов) цены.

Для сравнения, на Zeekr 001 будет потрачено 3,79 миллиона за тот же срок, на Tesla Model Y — 3,93 миллиона.

Один километр на Hongqi H9 обойдется в 55,80 рубля. За месяц расходы составят 69,8 тысячи рублей, за год — 837,1 тысячи.

В НАПИ учли разные расходы — стоимость полиса ОСАГО и каско, покупка шин и замена, цену топлива при завяленном производителем расходе, а также траты на ТО и ремонт, налоги и сборы.

Hongqi H9 — флагманский седан люксовой марки концерна FAW, который сравнивают с российским Aurus Senat. В России H9 продается официально и оснащается двухлитровой «турбочетверкой» мощностью 245 лошадиных сил. Недавно в Китае дебютировал рестайлинговый H9 с полным приводом и переработанным салоном. С большой долей вероятности, она доберется и до РФ.

А в России тем временем представили HS3 — самую дешевую модель марки. Кроссовер, который позиционируется как компактный, россиянам предлагают в двух комплектациях с моторами 1.5 и 2.0, передним и полным приводом по цене от 3 990 000 рублей.