Для чего нужны потайные шпингалеты на задних дверях

Naavtotrasse напомнил предназначение дополнительных замков на дверях автомобиля. Издание уточняет: если автомобилист активирует соответствующую блокировку (как правило, это делается обычным ключём зажигания), то задние двери можно будет открыть только снаружи.

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При активации блокировки открыть дверь изнутри будет нельзя. Это дополнение, присутствующее почти на всех современных автомобилях, ориентировано на безопасную перевозку маленьких детей.

Иными словами, потайные шпингалеты нужны, чтобы ребёнок не смог открыть дверь машины изнутри, а доступ имел только взрослый и только снаружи, отмечает издание Naavtotrasse.ru.

Ранее эксперт рассказал, что будет, если нажать кнопку Start/Stop во время движения. Некоторые автомобилисты считают, что привычный замок зажигания безопаснее кнопки.