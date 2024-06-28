Эти машины дешевле 1,8 млн рублей признаны самыми быстрыми

HotCars перечислил самые быстрые автомобили с механикой дешевле 1,8 млн рублей.

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Эксперты портала HotCars выяснили, какие спорткары с МКП стоят меньше 20 000 долларов (1,8 млн рублей) и едут быстрее других.

На первое место они поставили BMW M5 2008 г. в., максимальная скорость которого равна 205 миль в час (330 км/ч), а разгон до 97 км/ч занимает 4,5 секунды. Под капотом этого авто 5,0-литровый двигатель V10 мощностью 500 л.с. в сочетании с 6-ступенчатой МКП. Цена такого подержанного авто, в среднем, составляет 14 655 долларов (около 1,3 млн рублей).

На втором месте Cadillac CTS-V 2009 г. в. с разгоном до 97 км/ч за 3,9 секунды и максимальной скоростью 191 миля в час (307 км/ч). Автомобиль оснащен 6,2-литровым V8 мощностью 556 л.с. и 6-ступенчатой МКП. Его средняя цена 18 570 долларов (1,6 млн рублей).

На третьей строчке кабриолет Chevrolet Camaro SS 2013 года со средней ценой 15 245 долларов (1,3 млн рублей). Автомобиль оснащен 6,2-литровым 426-сильным двигателем V8 и 6-ступенчатой МКП. До 97 км/ч Camaro разгоняется за 4,3 секунды, а его максимальная скорость равна 184 миль в час (296 км/ч).

Также в список самых быстрых автомобилей с МКП дешевле 1,8 млн рублей вошли Chevrolet Camaro SS 2013 года; Dodge Challenger SRT8 2014 года; BMW 135is 2013 года; Audi S5 2012 года; Audi S4 2011 года; Chevrolet Corvette C5 2004 года; Nissan 370Z 2012 года. Ранее «За рулем» сообщал, что представлен новый семиместный 136-сильный «европеец» за 1,8 млн рублей.