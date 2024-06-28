«Автотор» перевел на электричество старый Kia Magentis

«Автотор» показал, как будет переделывать старые машины в электрокары. Для этого из корпоративного парка завода позаимствовали 15-летний Kia Magentis. У седана демонтировали ДВС и коробку передач, и вместо них установили универсальный тяговый электромотор, аккумуляторный блок и другие компоненты, пишет телеграм-канал «Автопоток». Результат переделки на днях продемонстрировали врио губернатора Калининградской области Алексею Беспрозванных.

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Как сообщает пресс-служба правительства Калининградской области, врио губернатора посетил «Автотор» 27 июня. В настоящее время завод готовится к запуску производства «глубоко локализованных эффективных тяговых электродвигателей в линейке от 23 до 150 киловатт».

«В высокой степени готовности проекты по силовой электронике, по системам управления в электромобиле и по локализации редуктора», — говорится в официальном сообщении правительства.



Беспрозванных назвал завод «флагманом развития электромобильности» в регионе и отметил, что предприятие «развивает компетенции в этой области, участвуя в достижении технологического суверенитета».

Что же касается проекта ремоторизации — переделки подержанных автомобилей в электрокары, — то подробности о нем появились еще в прошлом году. Тогда «Автотор» заявлял, что будет устанавливать на старые машины электромоторы собственной разработки мощностью от 31 до 163 лошадиных сил. Партнером по проекту выступает госкорпорация «Росатом».

Предполагается, что устанавливать комплекты можно будет на любой станции техобслуживания, в среднем услуга будет стоит до тысячи евро (чуть меньше 100 тысяч рублей по нынешнему курсу), но только при условии массового запуска.

Параллельно «Автотор» производит электромобили под собственной маркой «Авмберавто». На конвейер уже встал электрический седан с индексом 5 — он же китайский JMEV Yi, или Mobilize Limo.