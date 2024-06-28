В России разрабатывают алкотестер для самокатчиков

В России разрабатывают уникальный алкотестер для самокатчиков. Этим занимается кикшеринговая компания Whoosh, о чем сообщил ее представитель. По его словам, это будет не привычная для водителей машин трубочка, а тест на когнитивные способности пользователя.

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Его нужно будет пройти перед тем, как поехать на самокате. Сам тест еще только разрабатывается. Внедрят в сервис только в течение ближайших двух лет. Каким он может быть или каким должен быть, рассуждает психиатр-нарколог Алексей Казанцев:

— Головоломка будет, скорее всего, заключаться в том, что будет счет, у психиатров есть такая задача на когнитивные способности, память, мышление и так далее.

— Как вы считаете, до каких цифр это может дойти, чтобы выявить пьяный человек или нет?

— Самое идеальное будет проверить когнитивные способности, они у каждого разные, соответствуют возрасту, полученному образованию, иногда языковому барьеру, если человек не очень хорошо владеет русским языком, он будет гораздо дольше думать, чем носители русского языка. Или человек, находящийся после черепно-мозговой травмы, либо у него есть родовые травмы, нарушение речевой активности, то есть он не так быстро говорит, либо какое-то нарушение артикуляции, либо он заикается, я думаю, что все-таки это будет голосовое задание, конечно, здесь, возможно, начнется неблагоприятный отсев, и есть такие, которые могут выпить небольшое количество алкоголя, но в связи с тем, что у них высокая толерантность, весовые показатели, им гораздо легче будет пройти это тестирование. Так что все относительно, надо подбирать тесты, чтобы они подходили для всех групп населения с учетом вышесказанного.

— Такой способ поможет?

— Думаю, да, смотря какая будет разработка, это будет создавать определенные трудности, Мобильные транспортные средства позволяют сократить время от дома до работы, если они будут разрабатывать тест, то рекомендую, чтобы он занимал короткий промежуток времени.

Сервис планирует внедрить систему рейтинговых оценок для каждого пользователя, фактически как в каршеринге. В зависимости от набранных баллов водитель либо сможет увеличить скорость, либо нет. Whoosh работает над технологией, которая не позволит ездить на самокатах сервиса несовершеннолетним.

Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев считает эти идеи довольно эффективными, но нюансы все же есть:

— Решение головоломок, каких-то задач, насколкьо я помню, введено в Сингапуре, у немцев это называется «тест на адекватность», и это очень интересная идея, если ее не хотят внедрять для получения водительского удостоверения на управление транспортным средством среди водителей и мотоциклистов. Для управления электросамокатами и другими СИМ это достойная идея, которая если не поможет снизить аварийность и повысить безопасность, то как минимум будет очень хорошей профилактической мерой. Что касаемо рейтинговой системы, тоже идея, достойная внимания, если шеринговые компании подойдут к ней грамотно, она действительно может повлиять на повышение безопасности и снижение аварийности. Во многих странах мира, где активно развиваются средства индивидуальной мобильности, эта система применяется и доказала свою эффективность, но не нужно забывать, что это только шеринговые компании, частных физических лиц это не касается. В данном случае, конечно, эффективность будет намного ниже, чем если бы мы применяли для всех эту систему. Интересная идея касаемо несовершеннолетних, попробовать было бы неплохо, хотя бы оценить на определенном контингенте эффективность.

— Этих мер достаточно, или нужно прорабатывать еще что-то другое?

— С точки зрения повышения безопасности, три кита, на которых стоит весь международный опыт: первое — идентификация электросамокатов, второе — идентификация потребителя, третье — это знание правил дорожного движения. хотя бы теоретической части.

В конце прошлого месяца кикшеринги Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс Go» резко увеличили размер штрафов за нарушения правил сервиса. В частности, за вождение в нетрезвом виде он составляет 100 тысяч рублей. И это будет прибавляться к штрафу от ГАИ, если пьяный самокатчик попадется инспектору.

На вопрос Business FM, как именно сервисы будут следить за соблюдением правил, их представители ответили, что по камерам и по штрафам ГАИ.