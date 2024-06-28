Исследование выяснило, качество каких машин не вызывает сомнений

Названы самые качественные новые автомобили. Недавно опубликованное исследование качества новых машин, проведенное консалтинговой фирмой J.D. Power, назвало самые лучшие и худшие автомобили. Эксперты оценивали машины, находящиеся в эксплуатации три месяца. На рейтинг автомобиля влияло количество сообщений владельцев о неполадках в расчёте на 100 автомобилей конкретных бренда и модели. Абсолютным лидером по качеству среди автомобилей — Lexus LC.

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Показатели этого года говорят о том, что производители машин массового сегмента показали результаты лучше (181 неполадка), чем в премиальном (232). Это можно объяснить большим количеством сложных систем в дорогих экземплярах. Но при этом отмечено общее улучшение качества машин премиум-класса. Например, владельцы стали гораздо реже жаловаться на системы распознавания голоса.

Худшие результаты качества показали электрокары — 266 неполадок на 100 машин. Важное уточнение: электромобили участвовали в исследовании вне общего зачёта.

В тройке самых качественных массовых автомобилей оказались Ram (149), Chevrolet (160) и Hyundai (162), в премиальном сегменте — Porsche (172), Lexus (174) и Genesis (184). В категории электромобилей самые плохие результаты были у брендов Rivian и Tesla (по 266 поломок), а наихудший показатель у Polestar — 316.

© Lexus

Худшим по качеству новых машин среди прочих производителей эксперты назвали Dodge — 301 неполадка на 100 автомобилей.

В модельном зачёте лучшие достижения показали GM, Hyundai и Toyota. В своих классах от шести до четырёх моделей каждого производителя стали победителями. Назван и абсолютный лидер по качеству среди автомобилей — Lexus LC (106).

В январе компания делилась данными по автомобилям в возрасте от 3 месяцев до 3 лет. Тогда электрокары также заняли лидирующие позиции по антикачеству. Самыми надёжными машинами тогда были названы Lexus, Toyota и Buick.