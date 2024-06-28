Названа самая популярная малолитражка в России в 2024 году

В "Авито Авто" рассказали о том, что за пять месяцев этого года самой популярной малолитражкой с пробегом стала Daewoo Matiz (средняя цена 220 тысяч рублей). На долю этой модели пришлось более половины от всего спроса в сегменте.

Далее идет "Ока" (100 000 рублей), третье место досталось Chevrolet Spark (350 000 рублей).

В топ-5 попали Mitsubishi Pajero Mini (570 000 рублей) и Honda N-WGN (850 000 рублей). При этом в десятку лучших вошли Suzuki Jimny, ЗАЗ 965 "Запорожец", Daihatsu Move, Honda N-BOX и Smart Fortwo.

Ранее сообщалось, что в категории новых авто доля спроса на автомобили, кузов которых относится к типу "внедорожник", в январе-мае 2024 года составила 63,13%.

В то же время в рейтинге самых популярных машин с пробегом по итогам мая лидирует ВАЗ-2107, его выбрали 12 252 человека. На втором месте оказалась пятидверка Lada/ВАЗ-2114, который купили почти 11 тысяч россиян. На третьем - Kia Rio (10 595).