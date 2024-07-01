GAC о возгорании кроссовера GS8: инцидент не имеет отношения к качеству авто

Компания GAC сообщила "Российской газете" о завершении расследования возгорания автомобиля GS8, произошедшего 2 мая 2024 года.

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После получения информации о происшествии марка организовала проведение проверки всех обстоятельств происшествия.

Исследованием технических аспектов инцидента занималась высококвалифицированная команда экспертов и инженеров

В результате всесторонней проверки автомобиля и его компонентов, включая топливные магистрали, электрические цепи, детали топливной и электрической системы, не было обнаружено никаких признаков производственного дефекта, который мог бы привести к возгоранию. Этот факт подтверждает, что произошедший инцидент не имеет отношения к качеству изготовления данного автомобиля, отметили в компании.

Проведенная экспертной группой проверка показала, что источник возгорания находился в области каталитического нейтрализатора - одной из наиболее нагреваемых частей автомобиля, где были обнаружены следы сгоревших посторонних предметов.

В GAC добавили, что каждый автомобиль бренда проходит 42 процедуры контроля качества, включающие более 3 000 точек проверки и испытаний - инструментальный контроль, тестирование автомобилей, комплексный испытательный трек и проверку на герметичность автомобиля в дождевой камере.