Прошедшие в конце июня дожди наводнили – в прямом и переносном смысле – доски объявлений привлекательными только на первый взгляд предложениями: современные, в полном смысле премиальные автомобили продаются по цене ниже рынка, а само повествование сопровождено грустными историями о переездах, ипотеках и прочих невзгодах современного горожанина. На практике же высока вероятность, что машина была утоплена, признана нецелесообразной к восстановлению и ждёт не очень далёкого и опытного, но страстно её желающего нового владельца. Как избежать такого «подарка судьбы» – читайте на Quto.

«Утопленники» – совсем не новость для автомобильного рынка: многочисленные наводнения и цунами, штормы в море, по которому идут суда с новыми и подержанными машинами, да и просто сильные дожди всегда порождали несметное количество таких «лотов». А сколько машин ежегодно топят на Байкале и других ледовых переправах?

Теоретически, такие автомобили должны быть утилизированы, но фактически три из четырёх оказываются в продаже: целиком или по частям. Их редко продают «как есть», поскольку грош цена такому товару, но активно разбирают на запчасти и не менее бодро пытаются реализовать под эгидой «всё в полном порядке». Зачастую – удаётся. Покупателю же следует осознать безапелляционную истину: подтопленный автомобиль – это чудовищная головная боль и фантастические вложения для будущего владельца, поскольку просушить полностью и возвратить к околозаводскому состоянию – невозможно. Никак.

Если в одном предложении встречаются слова «автомобиль» и «морская вода», то это гремучая смесь: соль оперативно уничтожает проводку, выводит из строя микросхемы и платы, разъедает железо. Попав внутрь узлов и агрегатов, морская соль за считанные дни превращает исправные элементы в «чермет». Салон, элементы отделки, кузовные детали, подвеска – в утиль. Впрочем, дождевая – ничуть не лучше. Но вероятность нарваться на такой экземпляр в центральной России – намного выше. Особенно если не знать, куда смотреть.

После сильного дождя

Пострадавшие от ливня автомобили можно условно разделить на две практически равные части: «недвижимость» и «движимость». Начнём с тех, что встретили непогоду на подземных паркингах, планомерно наполнявшихся осадками. Иногда – до самого верха. Современные жилые комплексы, оснащённые подземными парковками, безусловно, удобны, приятны и привлекательны. Но ровно до тех пор, пока не случится очередной катаклизм: раз за разом, несчётное число примеров ежегодно, их канализация оказывается не готова к потокам воды, и удобная стоянка превращается в колодец. Заплатив несколько миллионов рублей, обидно после вылавливать собственный автомобиль.

Но мотор же не пострадал? Смени масло повсеместно, залей новую тормозную жидкость и антифриз, просуши на даче под жарким летним солнцем – и будет счастье? Увы, не так всё просто: вода приводит к быстрому окислению всех контактов. Ещё раз: всех контактов. Сколько их в современном автомобиле? Несколько сотен или несколько тысяч? Каждый надо зачистить и обработать, получается, каждую колодку продуть и высушить. Впрочем, и это не всегда поможет, потому что на полу, где и проложена основная коса проводов, лежит толстый слой шумо- и виброизоляции, просушить который просто невозможно. Генератор, стартер, катушки зажигания, турбина, компрессор кондиционера и другие – выживут «не только лишь все».

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Отдельная беда – салон. Сколько кресла и ковер, потолок и дверные карты не суши – плесень всё равно проявит себя. Она точно будет во всех патрубках системы кондиционирования и самых потаённых уголках, в нишах, полостях и подстаканниках, полезет из-под селектора коробки передач и образуется в плафонах освещения. Сколько нужно сил и денег, чтобы снять всё вышеописанное, протереть насухо, а потом ещё и просушить? Вот именно.

Автомобиль в движении редко промокает полностью: как правило, водитель заезжает до середины лужи, где вода накатывает на стекло, и там останавливается. Не по своей воле, конечно: мотор глохнет. Происходит это по разным, но всегда объективным причинам: «повезло» – вода заполнила выхлопную систему, газы из камер сгорания не проходят, двигатель глохнет. Слив воду, просто затолкав машину на горку капотом вверх, можно продолжить движение.

Вариант номер два – залило свечи и аккумулятор. Просушили и можно ехать дальше, тоже малой кровью. А вот «не повезло» – это через патрубок воздушного фильтра вода попадала в дроссель, откуда прямиком в цилиндры сгорания. В итоге поршень сдавил не воздушно-топливную смесь, а H2O, что автоматически привело к избыточным нагрузкам и тому самому гидроудару. Параллельно воды набираются и турбина, и генератор со стартером, и всё остальное «население» подкапотного отсека. С блоком предохранителей во главе. Зато салон не сильно страдает обычно – отрадно.

Фатальные варианты развития событий, за редким исключением, чрезвычайно дороги в ремонте. Сведя дебет и кредит, автовладелец зачастую приходит к неутешительному выводу: машину надо продавать, ремонт не целесообразен. Честный – продаст на разборку, чтобы кузовные элементы и часть исправной электрики ещё послужили. Но таких меньшинство.

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Как определить, что автомобиль был утоплен?

Ловкость, опыт и мастера детейлинга способны на настоящие чудеса: торнадор и моющий пылесос, сопряжённые с качественной автохимией, да в умелых руках, выбьют все внешние следы из любого кресла, мойка подкапотного пространства уберёт разводы, а сушка в малярной камере – визуальные остатки воды.

«Антикризисный» ремонт способен заставить «утопленника» пусть недолго, но заводиться и ехать. Да и окислы, способные стать непреодолимой преградой, в мановении ока не появляются – неделька-другая, чтобы сбагрить «труп», есть. И этим слишком часто пользуются: дилер-то может и увидеть подвох, когда на trade-in привозят такой автомобиль. Да и то не всегда. А вот покупатель с горящими глазами, который ночью первым прилетел с другого конца города смотреть только что появившийся в продаже чрезвычайно привлекательный лот – точно пропустит. Особенно если сзади уже стоят следующие желающие. Ну или граждане, изображающие следующих.

Вряд ли он полезет смотреть проводку под приборную панель – надо снимать пластик, отрывать клипсы, откручивать болты. Да и под капотом никакие соединения размыкать не будут – купишь, тогда и размыкай. А зря: одновременное появление зеленого налета на нескольких, расположенных в разных углах машины колодках – верный знак утопленника. Скинуть клемму высоковольтного провода или катушку со свечи – минутное дело, но окислы на наконечнике со стопроцентной уверенностью подтвердят: это подтопление. Беспроигрышный вариант – коса проводов, выходящая из-под капота в салон и постеленная через весь автомобиль: минимальная влажность на ней должна сразу приводить к отказу от покупки. «Зелень» – тем более.

Кстати, чтобы эту самую косу увидеть, нужно снять пластиковую облицовку и отогнуть изоляционные маты. А заодно и пощупать их: мокрые? Надо бы задуматься. Далее неплохо было бы рукой потрогать ковёр: да не в ногах водителя, где его сушили в первую очередь, а где-нибудь у заднего пассажира. Точно будет влажным. Следующий верный признак – салонный фильтр. О нём, вернее, о необходимости его замены, всегда забывают, так что именно состояние элемента позволит достаточно точно оценить отношение владельца к автомобилю. А уж если он мокрый… Обязательно нужно поднять кресла, залезть в нишу запасного колеса, прощупать потолок и стойки, оценить влажность ремней безопасности: передние могли и помыть, а вот задние никто и никогда не чистит.

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Стоит быть весьма внимательным во время осмотра фар: во-первых, оптика стоит дорого, а любое её повреждение грозит серьёзными тратами, а во-вторых, именно в фарах обычно видны следы пребывания воды. Конденсат-конденсатом, со всеми бывает, но лужи стоять не должны. Есть? Машина тонула. Чистое подкапотное пространство – это прекрасно и технически грамотно, но мойка убирает все следы неисправностей. Впрочем, оперативная утилизация следов подтопления обычно ограничивается водными процедурами и сменой воздушного фильтра, а вот в турбину мало кто лезет – не поленитесь и скиньте с нее патрубок. Если «дуйка» нахлебалась, то это будет видно невооруженным глазом.

Документальное подтверждение

Есть довольно простой способ узнать, что машина понесла невосполнимые потери: заглянуть в ПТС. Если среди собственников внезапно оказалась страховая компания, то в трёх случаях из четырёх это значит «тоталь»: по полису добровольного страхования за транспортное средство была выплачена полная стоимость, а сам автомобиль перешёл в собственность к страховой компании. Что, естественно, будет отражено в паспорте транспортного средства. Происходит такая смена собственника только в одном случае: восстановление автомобиля посчитано специалистами страховщика нерентабельным. На запчасти.

Единственный верный совет, позволяющий случайно не приобрести себе утопленный автомобиль – это терпение и аккуратность. Торопливость нужна в других местах, а при выборе подержанного автомобиля – только спокойствие и педантичная проверка всех «острых углов»: от юридической составляющей до технического состояния. И много проверки не бывает. Бывает мало.