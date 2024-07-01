Самая маленькая «Волга», о которой все забыли

Перед последними экспериментами с брендом Волга, когда ГАЗ стал взаимодействовать с западными и восточными партнерами, завод несколько десятилетий пытался разработать новое поколение седана собственными силами. На свет появились амбициозные прототипы Волг 3103 и 3104 и даже мелкосерийные модели 3105 и 3111, которые до сих встречаются в продаже, но даже на их фоне этот автомобиль стоит особняком. Прототип ГАЗ-3115 был не просто самой последней на сегодняшний момент попыткой вдохнуть жизнь в имя «Волга» собственными силами, но и попыткой ГАЗа войти в массовый класс D.

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Пусть этот седан всего на 9 см длиннее Lada Vesta, когда-то намеревался конкурировать с Volkswagen Passat. И еще никто не делал подробный видеообзор этого автомобиля снаружи и внутри. А ведь здесь обкатывали и новую платформу, и новый волговский стиль: скромный, строгий, но не оставляющий сомнений в происхождении машины. И новый интерьер, который включал оригинальную переднюю панель с приборкой немецкой разработки, вальяжные кресла и множество деталей, которые и сейчас выглядят как полностью готовые к серийному производству. Но что же пошло не так и почему мы так и не увидели ГАЗ-3115 в продаже? Подробности в новом видео.

Обидно, что ГАЗ-3115 так и не взлетел. Напрашиваются аналогии с поздним проектом «Москвича» — X1. Но если та история началась замахом на более престижный класс Е, а закончилась уже на пластилиновых макетах, то «Волга» 3115 вплотную подобралась к серийному производству. Она могла на десятилетие изменить облик наших городов: наверняка эту модель закупали бы и таксопарки, и госструктуры.

Кстати, если сейчас среди служебных машин ДПС можно найти и Хавейлы, и Мерседесы, то в советские времена самым солидным автомобилем служб правопорядка без сомнения была «Волга милиции. И видео про такой ГАЗ-24 тоже есть на «Моторе», его можно посмотреть здесь.

А еще не так давно у нас выходило видео про «генеральскую» Волгу без пробега: самый роскошный советский ГАЗ-3102 для избранных. Он простоял 16 лет в гараже, а во времена СССР был престижным автомобилем, который не мог купить любой желающий.