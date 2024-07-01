Как дорабатывали автомобили Skoda для России в 1914 году

Хорошо знакомая россиянам компания Skoda была образована в 1895 году, но тогда она называлась Laurin & Klement — от фамилий создателей марки, Вацлава Лаурина и Вацлава Клемента.

© Quto.ru

Нынешнее же название она получила в 1925 году. На первом этапе производитель занимался выпуском велосипедов, а с 1899 года — мотоциклов. Первый же автомобиль бренда увидел свет в 1905 году, а спустя три года чешская фирма «впервые вошла в крупные торговые сношения с Россией». Как они развивались, редакции Quto.ru стало известно благодаря сотрудничеству с Национальной электронной библиотекой (НЭБ) из книги 1914 года «Лаурин и Клемент».

Кстати, на первых же страницах издания раскрывается одно из главных преимуществ личных автомобилей для состоятельных граждан. Например, известного в Париже «богача, знатока и любителя конного спорта» Поля Готье.

Мужчина опаздывал на свидание с некой замужней дамой и сильно нервничал, в итоге всё у него буквально валилось из рук. Да и любимая кобыла Стэлла, обычно смирная, никак не желала вести себя кротко, но это не остудило пыл влюблённого мужчины.

«Когда Пьер скакал по дороге, было уже два часа. Стэлла продолжала капризничать. Пьер изломал стэк, потерял монокль и одну шпору. Его блестящий цилиндр сидел где-то на макушке. Волосы растрепались, а дорожная пыль, осевшая на его потное лицо, сделала его похожим на негра», — говорится в рассказе.



© rusneb.ru

© rusneb.ru

В какой-то момент всадник заметил встречный автомобиль, однако лошадь наотрез отказалась уступать дорогу, «швыряла задом и танцевала на месте». В итоге, как говорится в книге, случилось нечто ужасное.

Когда мужчина пришёл в себя, то оказалось, что он лежит в грязи, также он услышал хохот своей возлюбленной и участливый бас её супруга. Ну а Стэлла, задрав хвост, в это время убегала в сторону леса.

После этого случая Готье распродал свою конюшню и купил себе автомобиль.

Ну а спустя какое-то время Пьер всё же смог завоевать сердце своей дамы и вместе они отправились на пикник в Булонский лес.

На изумрудной полянке шофёр расстелил скатерть, расставил рябчики, икру, омары и вино. И, когда хлопнула пробка шампанского, Пьер нежно прижал к своим губам её руки. «Ты знаешь, что устроило наше счастье?», — спросил Пьер.



© rusneb.ru

Девушка ответила, что это был автомобиль.

К 1914 году дилерские центра бренда были открыты сразу в нескольких городах царской России: Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и других. В компании уже тогда считали, что «филиалы завода» являются наиболее целесообразными, так как заказчик может напрямую общаться с производителем, а сами продавцы, благодаря наличию склада, могут «без промедления доставить требуемую модель и продиктовать покупателю более выгодные условия, чем представительства», а также предоставить гарантию на автомобиль и проводить техобслуживание.

Подобный подход дал свои плоды, и достаточно быстро машины Laurin & Klement завоевали российский рынок. Интересовались чешским транспортом и в русском Военном ведомстве, где числилось несколько десятков единиц моторной техники.

© rusneb.ru

© rusneb.ru

© rusneb.ru

Уточняется, что одним из факторов успеха в нашей стране являлась адаптация транспорта.

«Того крупного успеха, которым заводъ L. & К. начинает пользоваться всё больше и больше, фирма достигла благодаря тому, что видя в России крупного и серьёзного клиента, стала для её нужд строить совершенно особые, выдающейся прочности автомобили, которыми можно пользоваться при самых тяжёлых условиях пути. Выработка специально “русского” типа автомобиля стоила заводу громадных затрат и многих трудов, но дала блестящие результаты, и это для завода является лучшей наградой», — говорится в книге.



© rusneb.ru

© rusneb.ru

© rusneb.ru

К моменту появления производителя его продукция уже пользовалась успехом в Европе, однако испытания показали, что для российского рынка они не очень подходят. Для нашей страны потребовалась создать машину для бездорожья, которая

«призвана бороться с самыми невероятными условиями езды, которые могут представиться только в России с её ужасными просёлками».



Полностью ознакомиться с книгой «Лаурин и Клемент» от 1914 года вы можете на сайте Национальной электронной библиотеки.

В итоге «русские» автомобили отличались от моделей, предназначенных для западных стран, значительными усилением общей конструкции.